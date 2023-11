Vincent Bruins

Dinsdag 7 november 2023 09:31 - Laatste update: 09:41

Terwijl de Formule 1 in Brazilië was voor de Grand Prix van São Paulo, werd op Phoenix Raceway de Championship 4-finale van de NASCAR Cup Series verreden. Kevin Harvick, een van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Amerikaanse stockcarklasse, ging met pensioen en kreeg nog een speciaal cadeau van Max Verstappen.

Harvick maakte zijn debuut in de NASCAR Cup Series bij Richard Childress Racing in de tweede race van 2001. Hij verving zevenvoudig kampioen Dale Earnhardt Sr. die bij een zwaar ongeluk in de Daytona 500-openingswedstrijd overleed. Al in zijn derde race wist Harvick zijn eerste overwinning binnen te slepen na een geweldige fotofinish met Jeff Gordon op Atlanta Motor Speedway. In 2014 maakte hij de overstap naar Stewart-Haas Racing, waar Gene Haas (van het Haas Formule 1-team) deels eigenaar van is. In datzelfde jaar pakte hij ook de Cup Series-titel. Uiteindelijk won Harvick zestig races in de Cup Series en staat daarmee in de top tien beste coureurs in de 75-jarige geschiedenis van NASCAR.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen blikt vooruit op Las Vegas: "Eerlijk gezegd ken ik de baan nog totaal niet"

Cadeau van Verstappen

Na maar liefst 826 races te hebben verreden in de Cup Series - en 341 races met 47 overwinningen en twee titels in de Xfinity Series en 124 races met 14 overwinningen in de Craftsman Truck Series - is Harvick afgelopen zondag met pensioen gegaan. Hij stapt vanaf 2024 in de rol als commentator bij FOX Sports. Het was een emotioneel afscheid op Phoenix Raceway en ook Verstappen speelde daarin een rol. Red Bull Racing en Harvick hebben allebei een samenwerking met oliemaatschappij Mobil, bekend van de Mobil 1-motorolie. Verstappen besloot daarom aan zijn collega een van zijn helmen te geven als cadeau voor zijn pensioen. Harvicks elfjarige zoontje Keelan hoopt in de voetsporen van Verstappen te treden en racet op hoog niveau in het karten in Europa.