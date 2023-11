Brian Van Hinthum

Maandag 6 november 2023 17:58

Na de Grand Prix van São Paulo hebben de coureurs eindelijk weer even rust na een intensieve triple-header. Het vizier gaat na een weekend vrij richting de Grand Prix van Las Vegas, de eerste editie van de gloednieuwe race. Max Verstappen is nog niet helemaal voorbereid op de volgende Grand Prix.

Race twintig van het seizoen is achter de rug en het werd voor Verstappen in ieder geval een heerlijk weekend in Brazilië. Hij was op vrijdag al de snelste in de kwalificatie. Zijn zaterdag begon met zijn tweede plek in de Sprint Shootout nog niet optimaal, al stelde hij tijdens de sprintrace zelf wél gewoon orde op zaken door vrij gemakkelijk de zege naar zich toe te trekken. Op zondag op Interlagos vertrok hij dus van de pole position. Hij moest kortstondig een aanval van Norris afslaan, deed dat succesvol en kwam als eerste over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Nog veel werk te doen

Een ideaal weekend dus voor de drievoudig wereldkampioen. Hij en de andere coureurs krijgen nu een week rust, waarna het vizier voor naar Las Vegas gaat voor de eerste editie van die race. Op de persconferentie na afloop van de gewonnen race op Interlagos kijkt Verstappen vast richting de aankomende Grand Prix. Hij geeft toe dat zijn voorbereiding nog niet optimaal verlopen is: "Er is nog een hoop te doen. Ik moet nog in de simulator gaan zitten. Eerlijk gezegd ken ik de baan nog totaal niet", stelt hij open en eerlijk.

Veel de muur geraakt

Verstappen nam de race wel al eens onder handen op de F1 23-game, maar daar verliepen zijn eerste virtuele kilometers op het circuit niet helemaal volgens plan: "De laatste keer dat ik het op de F1-game probeerde, raakte ik meer muren dan dat ik rechtdoor reed", lacht de Limburger. "Laten we hopen dat dat niet het geval is wanneer ik daar ga rijden! Het gaat in ieder geval heel anders worden dan hier: hele lage temperaturen daar in de avond. Een stratencircuit en we hebben nul ervaring daar. We weten nog niks over de grip. Alles is nieuw. Misschien gaat het voor een paar verrassingen zorgen", besluit hij.