Max Verstappen wordt over het algemeen op dit moment gezien als de beste coureur ter wereld, al lijkt niet iedereen het daar helemaal mee eens te zijn. Kyle Larson, één van de meest succesvolle NASCAR-coureurs aller tijden, is stellig en denkt dat hij over het algemeen een betere coureur is dan de Nederlander.

Verstappen is natuurlijk hard op weg met het zichzelf in de recordboeken rijden in de koningsklasse en dit seizoen is de kans groot dat de drievoudig wereldkampioen titel nummer vier gaat toevoegen aan zijn conto, dat op 27-jarige leeftijd. In principe heeft de Red Bull-coureur met zijn relatief jonge leeftijd de kans om te jagen op het record van zeven wereldtitels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher, al is het wel de vraag of hij zo lang door gaat rijden dat hij serieus kans maakt om die record te verbreken. Ondertussen wordt Verstappen echter al veelvuldig genoemd in één adem met de grote heren uit de motorsport.

Beter all-round

Vaak wordt Verstappen dan ook onderscheiden met diverse individuele prijzen die hem verkiezen tot de beste autocoureur ter wereld. Denk aan de Laureus Award voor beste sportman van het jaar en de Autosport-award. Over het algemeen wordt de Nederlandse rijder momenteel dan ook gezien als beste coureur ter wereld, maar daar is NASCAR-rijder Larson, de man de afgelopen weekend de Knoxville Nationals won, het niet mee eens: "Ik weet in gedachten dat ik beter ben dan hij als all-round coureur", zo stelt hij in gesprek met Flora Racing.

Beter dan Verstappen

Hij legt zijn opmerkelijke uitspraak uit: "Er is geen enkele manier waarop Verstappen in een sprintwagen kan stappen en de Knoxville Nationals kan winnen. Er is geen manier waarop hij de Chili Bowl kan winnen. Er is geen manier waarop hij een cuprace in Bristol kan winnen. Waarschijnlijk is er ook geen manier waarop ik een Formule 1-race in Monaco kan winnen, maar ik denk dat ik wel een grotere kans heb door de elementen van de auto. Dat geeft me gemak en zelfvertrouwen in dat ik beter ben dan hij. Misschien niet in IndyCar of Formule 1, maar dat is slechts één discipline. Ik denk dat ik hem in alle andere klassen versla, schrijf dat maar op", zo klinkt de zelfverzekerde Amerikaan.

