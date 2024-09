Adrian Newey zou gekozen hebben voor Aston Martin als zijn nieuwe F1-team vanaf 2025, maar het was niet de Brit die per se de knoop heeft doorgehakt. Ferrari deed dit namelijk zelf om een opvallende reden, nadat Aston Martin zich meldde.

Dit weet Motorsport.com te melden. Sinds de onrust begin dit jaar in het openbaar begon bij Red Bull, onrust die volgens de geruchten al heerst sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz, zijn er al geruchten over het nieuwe team van Newey. Newey en Red Bull kondigde gedurende dit seizoen aan dat hij ging vertrekken en vanaf begin 2025 beschikbaar is, waarna de geruchten echt op gang kwamen. Onder meer Mercedes en Williams werden genoemd, terwijl ook Alpine op het laatst nog een kanshebber bleek. Toch ging het eigenlijk vooral tussen Ferrari en Aston Martin, waarbij het Aston Martin zou zijn geworden. Een contract voor drie jaar ter waarde van $100 miljoen zou door Newey zijn geaccepteerd, maar het was niet niet Newey die besloot Ferrari van zijn lijst te halen. Ferrari deed dit zelf.

Ferrari had veel over voor komst Newey

Volgens de site zou Ferrari zich al hebben voorbereid op de komst van Newey en was het ook bereid om Newey vanuit Groot-Brittannië te laten werken. "Bronnen suggereren dat teambaas Frederic Vasseur het budget had veiliggesteld om Newey te contracteren, die bij het team zou zijn gekomen als consultant en vanuit het Verenigd Koninkrijk zou hebben gewerkt in plaats van naar Italië te moeten verhuizen. Dit zou niet ongelijk zijn aan de manier waarop John Barnard werkte als hoofdontwerper van Ferrari; Barnard zette een kantoor op in Guildford in plaats van te verhuizen naar Maranello, met ingenieurs die werden gedetacheerd naar zijn persoonlijke afdeling."

Ferrari trok stekker uit onderhandelingen met Newey

Vervolgens kwam, toen Ferrari de favoriet was, Aston Martin dankzij Lawrence Stroll en zijn focus om het project te versnellen met een behoorlijk bod waar Ferrari niet op besloot in te gaan. "Aston Martin heeft Newey echter een substantieel aanbod gedaan om bij het team te komen werken, omdat het zijn plannen om het team te versterken versnelt na een teleurstellend 2024. Naar verluidt heeft Ferrari ervoor gekozen om niet in te gaan op het bod van Aston Martin (dat wordt geschat op 100 miljoen dollar over drie seizoenen, plus bonussen op basis van resultaten), omdat het niet wil worden betrokken in een veiling voor zijn diensten en er in plaats daarvan voor heeft gekozen om zich te richten op het verbeteren van de eigen structuur."

