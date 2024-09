Peter Windsor, voormalig sponsor- en teammanager in F1, zegt dat Red Bull Racing met het vertrek van Adrian Newey wel veel dingen moet gaan proberen om de RB20 weer op gang te krijgen terwijl de concurrentie stappen maakt.

In een livestream op zijn YouTube-kanaal zegt Windsor dat de rol van Newey bij Red Bull eigenlijk al een tijdje is uitgespeeld en gelooft niet in het feit dat Red Bull beweert dat de problemen met de auto niet door het vertrek van Newey zijn ontstaan. "Ik begrijp dat hij niet langer de technische vergaderingen bijwoont, wat betekent dat hij dus niets meer doet, en dat lijkt een probleem te zijn. Red Bull zal misschien zeggen: nee, dat is geen probleem, er is een naadloze overgang naar het nieuwe tijdperk. Het lijkt echter niet naadloos te zijn. Zoals ik al eerder zei, mensen onderschatten Adrian als ze denken dat hij alleen een aerodynamicus of zelfs alleen een hoofdontwerper was. Hij is veel meer dan dat. Hij is een zeer goede race-ingenieur en waarschijnlijk zelfs de beste race-ingenieur van de paddock. Dat is een van de redenen waarom Red Bull nu zo'n piepkleine sweet spot heeft, omdat ze Adrian niet hebben om te helpen. Dat is mijn mening."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1 op zoek naar oplossing: 'Duitsland belangrijk onderdeel van onze kalender geweest'

Windsor gaat alle topteams in F1 langs

Windsor ziet dat, terwijl de organisatie bij Red Bull staat, de andere teams bezig zijn om ook zo'n organisatie te creëren. "De bouwstenen bij Red Bull zijn veel steviger dan de bouwstenen bij Mercedes op het moment. De bouwstenen bij Ferrari worden steviger, daar wordt momenteel meer beton gestort. Daar lijken ze nu een veel stevigere basis te hebben om de rest van het huis op te bouwen. Bij Red Bull lijken die bouwstenen een beetje beschadigd te zijn. Het huis heeft misschien een kleine aardbeving moeten doorstaan, en nu verschijnen er wat scheuren in het beton en zijn ze de weg kwijt hoe het te moeten repareren." Vooral bij Ferrari ziet Windsor veel vooruitgang. "Ik denk dat Ferrari in de goede richting gaat, en ook het personeel is gerustgesteld omdat Newey daar niet heen gaat. Red Bull loopt nu echt gevaar, en we zullen zien hoe ze de RB20 gaan ontwikkelen in de komende races om erachter te komen wat er misgaat."

OOK INTERESSANT: VIDEO: Newey eerlijk over vertrek bij Red Bull, Williams wil Sainz in 2024 al laten debuteren | GPFans News

Windsor denkt dat Red Bull veel gaat proberen

Ondanks dat Windsor niet weet of Red Bull in 2024 nog een oplossing gaat vinden, zal het team het wel gaan proberen in een poging in ieder geval meer te leren over de auto. Dit is, hoe pijnlijk het wellicht voor Max Verstappen en zijn team ook is, volgens Windsor wel hoe de zaken ervoor staan. "Zelfs als dat niet werkt, kan het hen misschien wel vertellen waarom het niet werkt en wat er met de auto aan de hand is. Dus alles wat ze aan de auto gaan doen, is gericht op het verzamelen van informatie om te begrijpen waar ze echt naartoe moeten voor de volgende grote stap."

Gerelateerd