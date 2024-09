Het zou zomaar kunnen dat Max Verstappen in de toekomst zijn zege tijdens de F1 Grand Prix van Duitsland in 2019 de komende jaren weer eens kan gaan verdedigen. Stefano Domenicali, F1 CEO, zegt dat de koningsklasse op zoek is naar 'oplossingen' voor een terugkeer van de Grand Prix van Duitsland. Inmiddels is het alweer vijf jaar geleden, 2019, dat Verstappen de laatste race in het land won.

In gesprek met Bild zegt Domenicali, die inmiddels al een tijdje de touwtjes in handen heeft binnen de organisatie van F1, dat Duitsland nog steeds een groot auto- en motorsportland is en dat de koningsklasse graag weer een race in Duitsland toe zou voegen aan de kalender. "Duitsland is altijd een belangrijk onderdeel van onze kalender geweest. Het hoort bij de traditie van de auto- en motorsport. Jammer genoeg hebben we op dit moment geen Grand Prix. Het is niet dat wij het niet willen, maar de situatie in Duitsland is veranderd. We zoeken momenteel de juiste partner met wie we hier constructief over kunnen spreken."

Domenicali op zoek met F1 naar oplossing voor race in Duitsland

Domenicali ziet dat F1 een tijdje niet zo populair meer is geweest, deels ook omdat Duitse coureurs amper tot geen succes hebben gehad sinds Vettel bij Red Bull vier kampioenschappen op rij won. Nico Rosberg was in 2016 de uitzondering, waarna hij met pensioen ging en een paar jaar geleden ook Vettel ermee bleek te stoppen. Nu komt Audi vanaf 2026 als merk weer terug in F1 en hoopt Domenicali dat dit een opstapje is richting een Grand Prix in Duitsland. "Audi stapt binnenkort in en Mercedes is ook al jaren een sterk merk. We zoeken allemaal naar oplossingen, maar die hebben we nog niet gevonden. Het is onze taak om die oplossingen te vinden."

Domenicali stelt 'dat er iets interessants' gaat gebeuren in 2026

Domenicali sluit af door te stellen dat er wat betreft de kalender van 2026 wel wat spectaculairs aan zit te komen. "We gaan in 2026 iets interessants zien. We zijn in gesprek met meerdere organisatoren om voorstellen te doen. In 2026 zullen er veel Europese Grands Prix zijn. We hebben er veel opties voor."

