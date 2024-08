Nieuwe eigenaar Hockenheim onthult plannen om Grand Prix terug te halen

De gemeenteraad van Hockenheim heeft de overname van het circuit, door een groep investeerders, goedgekeurd. Onder leiding van Tim Brauer wil het circuit weer terugkeren naar de Formule 1 en bij Welt legt Brauer die plannen uit.

De laatste keer dat de koningsklasse het circuit in Hockenheim aandeed was in 2019. De kaartverkoop was, ondanks de aanwezigheid van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, al jarenlang aan het teruglopen. Daarnaast verkiest de Formule 1 tegenwoordig meer exotische oorden, dan racen op circuits in Europa. Toch heeft Duitsland met Mercedes een grote naam binnen de koningsklasse en vanaf 2026 zal Audi zich ook mengen in de Formule 1.

Terugkeer Formule 1 staat op de planning

De Emodrom Group heeft voor ongeveer zes miljoen euro 74,99 procent van de aandelen van de Hockenheimring GmbH overgenomen. De gemeenteraad moest dat nog goedkeuren, maar dat was slechts een formaliteit. Brauer, directeur van de Emodrom Group, licht bij het Duitse medium de plannen toe om terug te keren naar de Formule 1. "Wij werken al ruim vier jaar rustig op de achtergrond aan de verdere ontwikkeling van de Hockenheimring als toonaangevend racecircuit en willen nu graag toekomstgerichte projecten implementeren. Uiteraard denken wij ook aan de Formule 1. Maar wij benaderen dergelijke overwegingen met alle voorzichtigheid", zo legt hij uit. De groep was namelijk de afgelopen jaren ook al actief op het circuit en heeft al zo'n 40 miljoen euro geïnvesteerd.

Hoewel Brauer nog terughoudend is om de Formule 1 daadwerkelijk terug te halen, is dat wel het uiteindelijke doel: "We gaan geen financiële avonturen aan, maar we zullen ook proberen modellen te vinden over hoe we de Formule 1 terug naar Duitsland kunnen brengen." Nog los van de investeringen die er moeten worden gedaan om het circuit helemaal up-to-date te krijgen, zou het circuit bij een daadwerkelijke terugkeer ook rekening moeten houden met het prijskaartje dat de FOM vraagt. Voor circuits in Europa wordt er gemiddeld zo'n 20 tot 30 miljoen euro gevraagd, de races in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Abu Dhabi betalen ongeveer 90 miljoen euro.

Circuit is goed genoeg, nu nog de faciliteiten

Ontwerper Hermann Tilke hoopt ook op een terugkeer en stelt dat het circuit goed genoeg is voor een Grand Prix, maar dat de nieuwe eisen van de Formule 1, waarbij het evenement een soort festival moet worden, nog wel een aantal aanpassingen vereisen. "Ik heb al contact gehad met de nieuwe investeerders. Het zou mooi zijn als we daar in Duitsland weer een Formule 1-race kunnen houden. Tegenwoordig vereist de Formule 1 aanvullende criteria – en niet alleen een redelijk racecircuit. Tegenwoordig heb je in plaats van 2000 minimaal 4000 tot 5000 vip-zitplaatsen, fanzones, ruimte voor concerten, tenten, keukens enzovoort nodig", aldus Tilke.

