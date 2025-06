Hoewel Audi in 2026 gaat meedoen aan de Formule 1 en Mercedes al jarenlang op de grid staat, is een Grand Prix in Duitsland voorlopig 'een bijna onmogelijke missie'. Dat komt vooral doordat er te weinig geld en steun is van bedrijven en de overheid.

Mercedes-baas Toto Wolff ziet vooralsnog weinig kansen op een Duitse GP. Hij denkt dat de stemming in het land nu niet goed is voor de Formule 1. De teambaas zegt hierover tegenover de Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Als het bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven zinvol is om een Grand Prix te organiseren op Silverstone, een traditioneel circuit, dan zou dat in Duitsland ook moeten kunnen. De Engelsen maken er zeker winst op. In Duitsland lijkt niemand in staat te zeggen: 'Ik kan winst maken met een Grand Prix.' Misschien zitten ze te vastgeroest in de oude structuren. In ieder geval lijkt niemand bereid te investeren. De stemming in Duitsland als vestigingsplaats voor bedrijven is momenteel blijkbaar niet sterk genoeg om een Formule 1-race te ondersteunen.”

Een terugkeer is bijna onmogelijk, alles draait om geld

De welbekende Nürburgring, waar in 2020 voor het laatst een F1-race werd gehouden, ziet het niet zitten. Directeur Ingo Böder zegt namelijk over een mogelijke terugkeer van dit circuit: “In het huidige model zouden wij als circuitexploitant de Formule 1 moeten betalen en de financiering via de kaartverkoop op ons moeten nemen.” Het inschrijfgeld ligt volgens hem tussen de twintig en bijna honderd miljoen euro, en dat is volgens Böder zelfs voor zo’n beroemd circuit veel te duur: “Met een inschrijfgeld van zo’n twintig tot bijna honderd miljoen euro is de financiële last te hoog, zelfs voor zo’n gerenommeerd circuit.” Ook duurt het opbouwen en afbreken van het evenement bijna twee weken. “Dit project is voor ons niet interessant”, besluit Böder tegenover de Duitse krant Kölner Express.

