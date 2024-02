In gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport legt Hockenheimring-directeur Jorn Teske uit dat hij graag de terugkeer van de Duitse Grand Prix ziet, maar zeker niet tegen elke prijs. Vandaag de dag komt de FOM met een heel eisenpakket en daar weigert het circuit in mee te gaan.

Duitsland heeft in de hoogtijdagen van Michael Schumacher zelfs twee Formule 1-races in het land gehad, maar heeft sinds 2020 officieel geen Grand Prix meer mogen organiseren. Mercedes is al een tijdje actief binnen de koningsklasse en was in 2019 nog de sponsor van de Duitse Grand Prix. Vanaf 2026 zal Audi ook meedoen in de sport, maar ondanks dat er twee Duitse merken zijn, is er nog geen zicht op een eventuele terugkeer van de race.

Formule 1 gaat voor het geld

Teske vindt de huidige trend, waarbij het vooral om het geld gaat, niet de juiste keuze voor Hockenheim. "Ik vind de koers van de Formule 1 niet categorisch fout. Maar voor mij rijst de vraag of dit voor elk land de juiste koers moet zijn. Ik denk dat je moet onderscheiden wat het publiek absoluut wil en waar ze bereid zijn voor te betalen. Ik wil dat hier bij ons de sport op de voorgrond staat en de show slechts een onderhoudend bijeffect is, en niet andersom."

Duitser kopen geen dure kaarten

Vandaag de dag moeten de organisatoren het van de kaartverkoop hebben, maar Teske weigert kaarten van 300 euro per stuk te verkopen. "Ik vrees dat het [uitverkocht stadion] niet mogelijk is als we, zoals in andere landen, de ticketprijzen aanzienlijk moeten verhogen. Duitsers zijn zeer prijsgevoelig. Ik wil alleen waarschuwen als men spreekt over gemiddelde ticketprijzen van 300 euro. Het risico is dan gewoon te groot."

Formule 1 niet tegen elke prijs terughalen

De Formule 1 zorgde, in de periode dat Hockenheim er nog was, voor veel risico bij de directeur. "Na lange tijd zijn we nu voor het eerst weer in staat om op eigen kracht te investeren. Er is de afgelopen jaren veel veranderd op de Hockenheimring. Daarnaast zijn er nog veel andere bouwprojecten waarmee de faciliteit aanzienlijk wordt verbeterd. Dat was lang niet mogelijk, ook vanwege de Formule 1."

De conclusie is duidelijk, Teske wil graag de Formule 1 naar Hockenheim halen, maar niet tegen elke prijs. "Als er economisch niets verandert, zou het voor ons zeker makkelijk zijn om te zeggen: Het interesseert ons niet. We zien onszelf echter als een traditioneel en gerenommeerd racecircuit en zouden de koningsklasse graag weer hier zien rijden. Maar niet tegen elke prijs"