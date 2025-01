De Grand Prix van Duitsland en de Nürburgring zullen voorlopig niet terug gaan keren op de Formule 1-kalender. De gesprekken met de koningsklasse zijn al even gestopt en worden zelfs met het recent geïntroduceerde roulatiesysteem niet verder opgepakt.

Het Formule 1-gekke Duitsland heeft het de laatste jaren lastig met het organiseren van een Grand Prix. De laatste officiële race op Hockenheim dateert van 2019, terwijl de Nürburgring in 2020 onder speciale corona-omstandigheden verreden werd tijdens de Grand Prix van de Eiffel. Verder kennen de Duitsers momenteel weinig uitzicht op het organiseren van een nieuwe race en ligt de legendarische Nürburgring er bijvoorbeeld maar verlaten bij.

Legendarische races

Als je aan legendarische circuits denkt, is er bijna geen naam die zo tot de verbeelding spreekt als de Nürburgring. Het is een plek waar helden werden geboren, tragedie om de hoek lag en de grenzen tussen mens en machine keer op keer werden getest. In de geschiedenis zijn er veelvuldige legendarische momenten geweest op het Duitse asfalt, al lijkt het er voorlopig niet op dat we in de nabije toekomst nieuwe momenten gaan beleven:

Laatste gesprekken

Zelfs het recent geïntroduceerde roulatiesysteem, waar de Grand Prix van België onder meer mee gaat werken, gaat niet bijdragen aan een terugkeer. Dat weet Sky Deutschland te melden. De Formule 1 terughalen is simpelweg niet winstgevend. Nürburgring-woordvoerder Alexander Gerhar vertelt: "Om deze redenen is het project in deze vorm niet effectief voor ons als bedrijf. Sinds de laatste gesprekken ruim een ​​jaar geleden zijn er geen verdere gesprekken meer geweest met de serie", zo besluit hij.

