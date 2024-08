Dat regerend wereldkampioen Max Verstappen naast zijn Formule 1-activiteiten ook graag in de simulator kruipt, daar kwam dit seizoen toch wel wat kritiek op te staan. Desondanks geeft de Nederlander niet zoveel om die kritiek en in de nieuwe aflevering van Off The Beaten Track legt de Limburger zijn liefde voor het simracen uit.

De drievoudig wereldkampioen kwam dit Formule 1-seizoen twee keer in actie in de simulator voor Team Redline, tijdens een Grand Prix-weekend. In Imola wist Verstappen de Formule 1-race te winnen en zijn team pakte op de virtuele baan ook de zege. In Hongarije ging het Verstappen in het Formule 1-weekend minder goed af, al werd er door zijn team wel gewonnen tijdens de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps. Dat weekend hadden vooral de Britse commentatoren wat kritiek op de boordradio's van de Nederlander en zij wezen meermaals naar de late uurtjes van Verstappen in de simulator.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over pogingen van Vettel: 'Seb heeft bij één of twee topteams aangeklopt'

Gamen is een manier van ontspannen

Voor Verstappen is gamen überhaupt een vorm van afleiding. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Dat daar kritiek op komt, dat doet de nuchtere Verstappen niet zoveel: "Mensen die dat zeggen, begrijpen er niks van. Die moeten gewoon wegblijven. Als je geen interesse hebt, zeg er niets over. Pak dan maar een drankje ofzo."

OOK INTERESSANT: Palou schept duidelijkheid over Audi-geruchten: "Ik weet dat je het misschien niet gelooft"

Van gamen naar professioneel raceteam

De stap van gamen naar simracen was voor hem ook snel gezet: "Sommige mensen zijn liever buiten en meer actief, maar ik deed dat met karten. Als ik dan thuiskwam 's avonds vond ik het leuk om een beetje te gamen. Eerst met een controller, en toen met een stuur en een dashboard. Het werd steeds professioneler." Samen met Team Redline heeft hij zijn virtuele racecarrière ook op de rit gekregen. "We zijn allemaal goed in ons werk. We vertrouwen elkaar, maar het is niet alleen maar rijden. Op de achtergrond speelt er nog meer. Ik word graag betrokken bij de beslissingen", aldus Verstappen.

Gerelateerd