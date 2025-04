Max Verstappen en Red Bull Racing beleven momenteel een lastige fase en vanzelfsprekend wordt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen meteen onderwerp van gesprek. Volgens Ralf Schumacher is het allemaal al in kannen en kruiken en zien we de Nederlander na dit seizoen vertrekken bij zijn werkgever.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er nog voor het seizoen een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag van één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Alle ballen op Verstappen

Ook rondom het team van Mercedes blijven de geruchten zingen. Zeker de afgelopen periode is het weer allemaal wat meer gaan borrelen. Red Bull lijkt met de RB21 zeker geen kampioenschapswinnende auto gefabriceerd te hebben en bovendien moest Liam Lawson vroeg in het seizoen het veld al ruimen. Een beslissing waar Verstappen dan weer totaal niet over te spreken is, zo hebben we inmiddels vernomen. "Het team staat volledig achter hem, alles is op hem afgestemd en hij is ook de beste coureur. De teamgenoten die naar Red Bull komen, zijn meestal erg onervaren. Gasly, Albon, nu Lawson. Het kwam allemaal te vroeg", stelt Schumacher in gesprek met BILD.

Verstappen gaat vertrekken

De hele gang van zaken begint ervoor te zorgen dat Verstappen ook gek zou worden van de situatie bij zijn team: "Red Bull valt uit elkaar. Verstappen houdt de business draaiende met zijn prestaties. Ze zijn veel toppers kwijtgeraakt en de zaken sudderen intern. Het feit dat Verstappen nog steeds zo cool blijft, is krankzinnig", stelt Schumacher. Bovendien zou de Duitser weten dat de toekomst van de Nederlander al duidelijk is en niet bij zijn huidige team ligt: "Verstappen gaat Red Bull verlaten." Waarheen, dat durft hij nog niet te zeggen: "Aston Martin zou alles op hem afstemmen. Hij zou waarschijnlijk dezelfde status krijgen als bij Red Bull. Bij Mercedes zie ik dat niet gebeuren, want Toto Wolff wil Antonelli promoten."

