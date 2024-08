De afgelopen weken dook de naam van Sebastian Vettel diverse keren op en werd de viervoudig wereldkampioen in verband gebracht met het zitje naast Nico Hülkenberg in 2025 bij Audi. Die geruchten waren aangewakkerd door dr. Helmut Marko, die in gesprek met F1-insider een toelichting geeft op zijn eerdere opmerking.

Vettel heeft in eerste instantie Red Bull Racing gepolst voor een eventuele terugkeer, maar in gesprek met datzelfde medium verklaarde Marko eerder al dat er geen plek voor de viervoudig kampioen was. Daarnaast wilde de adviseur het 'Seb' simpelweg niet aandoen om plaats te nemen naast Max Verstappen. Daarmee doelde de tachtigjarige Oostenrijker wellicht op een verlies van reputatie, als Vettel het zou afleggen tegen de huidige wereldkampioen. In datzelfde gesprek wees Marko ook naar Audi, maar hij ziet dat die uitspraken uit zijn verband zijn getrokken.

Artikel gaat verder onder video

Vettel lobbyt voor terugkeer in Formule 1

Halverwege 2022 maakte Vettel, via zijn net opgerichte Instagram-kanaal, bekend dat hij aan het einde van dat jaar zijn helm aan de wilgen ging hangen. Als reden daarvoor gaf hij aan dat zijn 'groene' missie niet meer paste bij de koningsklasse, daarnaast wilde hij simpelweg meer tijd met zijn familie doorbrengen. Toch heeft de viervoudig kampioen geprobeerd om terug te komen, zo bevestigt Marko. "Het is geen geheim meer dat Sebastian één of twee topteams heeft gevraagd naar de vrije cockpits", legt Marko uit. Red Bull is dus dat ene team, maar bij welk ander topteam Vettel heeft aangeklopt, dat wordt niet helemaal duidelijk. Wel is de Duitser in verband gebracht met Audi en dat komt door de uitspraken van Marko. "Wat betreft Audi sprak ik eigenlijk over de positieve impact van een Duitse coureur en verwees ik ook naar Mick Schumacher. Deze naam was blijkbaar vergeten in het bericht", stelt Marko.

'Mick Schumacher verdient tweede kans'

De adviseur van Red Bull is wel van mening dat Audi zoekt naar een volledig Duitse line-up en daarom dat ook de naam van Mick Schumacher opduikt. Marko vindt overigens dat de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher een tweede kans verdient. "Mick is een van de meest beleefde en aardigste mensen in de hele paddock, wat voor hem eerder een nadeel is. Hij heeft ook de handicap van een grote naam. Op sportief gebied heeft hij al gepresteerd. Hij won het Formule 3-kampioenschap, hij won het Formule 2-kampioenschap, dat alleen al maakte hem interessant voor Formule 1-teams."

'Steiner behandelde Schumacher niet eerlijk'

Schumacher stond dus wel op de radar van Marko, maar heeft uiteindelijk nooit een kans bij het Oostenrijkse team of het opleidingsprogramma gekregen. "Wat ons betreft: er waren geen sportieve redenen waarom we nooit bij elkaar zijn gekomen. Hij was destijds Ferrari-junior en sloot zich vervolgens aan bij het Mercedes-team. Hij was dus niet eens op de markt." Wat betreft de jaren van 'Schumi' bij Haas, daar heeft Marko ook wel een mening over: "Bij Haas werd hij niet eerlijk behandeld door Netflix-superster Guenther Steiner. Dat is een feit. Als je eenmaal buiten bent, zal het moeilijk zijn. Maar achter de schermen hoor je alleen maar goede dingen over hem. Ik denk dat Alpine en Audi hem serieus overwegen. Ik zou hem dat gunnen omdat hij het verdient."