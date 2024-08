Tweevoudig IndyCar-kampioen Alex Palou meldt dat alle geruchten over een overstap naar het Formule 1-team van Sauber/Audi in 2025, niet kloppen. De Spanjaard stelt bij Indystar dat hij op zijn plek zit in de Amerikaanse raceklasse en dat er helemaal geen contact is geweest met het team uit Hinwil.

Het team van Audi heeft de eerste rijder voor volgend seizoen met 'The Hulk' al binnen. Over het zitje naast de Duitser is momenteel nog weinig bekend. Theoretisch gezien maken de huidige coureurs - Valtteri Bottas en Zhou Guanyu - ook nog altijd kans om aan te blijven, maar diverse media wisten te melden dat Audi ook buiten de eigen renstal kijkt. Mick Schumacher en Sebastian Vettel werden genoemd als mogelijke kanshebbers en ook de naam van Palou is gevallen.

Artikel gaat verder onder video

'Er is geen contact geweest'

Hoewel Palou een toekomstige overstap naar de Formule 1 niet uitsluit, is de koningsklasse op de korte termijn geen optie voor hem. Op de vraag of hij contact heeft gehad met Sauber/Audi, reageert Palou: "Nul, nul. Ik weet dat je het misschien niet gelooft, maar ik heb geen contact gehad. Ik ga er niet veel over zeggen, maar ik probeer niet om daarheen te gaan." Een aantal jaren geleden stond Palou in de belangstelling van diverse teams en heeft hij wel geprobeerd om een transfer te maken. "Ik heb het geprobeerd. Ik kreeg een kleine indruk, en het was leuk, maar het is niet gebeurd, dus het is goed zo. Ik ben niet wanhopig het nieuws aan het volgen en stuur geen e-mails (naar teambazen red.) zoals: 'Hé, ik weet dat we geen contact hebben, maar kunnen we praten?'"

So happy that racing is back this weekend at Gateway! 😄 pic.twitter.com/rzo1eZCbBb — Alex Palou Montalbo (@AlexPalou) August 15, 2024

Palou wil alleen aansluiten bij topteam

Daarnaast is Palou nuchter over een eventuele overstap naar de Formule 1. "Als ik vorig jaar het (IndyCar) kampioenschap had gewonnen in mijn eerste jaar met een groot team en ik nu niet in de Formule 1 zit, waarom zou ik dan volgend jaar of over twee jaar, als ik 28 ben, wel in de Formule 1 zitten?", zo stelt hij. Daarnaast wil hij alleen aansluiten bij een team dat om de prijzen meedoet: "Het is duidelijk dat Formule 1, zoals iedereen weet, de nummer één is. Maar zoals ik altijd heb gezegd en zal blijven zeggen: 'Ik geef het vechten voor een kampioenschap niet op om deel uit te maken van een grotere serie.'"

Gerelateerd