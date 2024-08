Voormalig Haas-coureur Mick Schumacher is volgens Auto Motor und Sport één van de gegadigden die in 2025 het zitje naast Nico Hülkenberg bij het team van Audi kan invullen. Daarnaast wijst OE24 naar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die wellicht zijn Formule 1-rentree kan maken, nadat de Duitser eerder al tevergeefs had aangeklopt bij Red Bull Racing.

Het team van Sauber dat vanaf 2026 als Audi door het leven gaat, heeft de afgelopen maanden flink wat spijkers op koppen geslagen. Zo hebben Andreas Seidl en Oliver Hoffmann plaats moeten maken voor Mattia Binotto en Jonathan Wheatley. Daarnaast is 'The Hulk' aangekondigd voor komend seizoen, maar voor het zitje ernaast is nog geen bevestiging gekomen. Zhou Guanyu en Valtteri Bottas maken theoretisch gezien nog kans om te blijven, maar dat Audi geprobeerd heeft om Carlos Sainz binnen te hengelen is inmiddels ook een publiek geheim.

Krijgt Schumacher tweede kans in Formule 1 bij Audi?

Hoewel Schumacher sinds 2023 Formule 1-coureur af is, duikt zijn naam hier en daar nog op als het gaat om het invullen van zitjes. Zo werd zijn naam ook genoemd als eventuele opvolger van Esteban Ocon bij Alpine, maar lijkt reservecoureur Jack Doohan daarvoor de beste papieren in handen te hebben. Schumacher zelf, die gaf aan dat het Formule 1-boek nog niet gesloten is en volgens AMuS is er een opening bij Audi, nu Binotto daar onder andere aan de touwtjes trekt. Zo heeft de Italiaan drie jaar lang de Duitser in de gaten kunnen houden, toen hij lid was van de Ferrari Driver Academy. Daarnaast zou het aantrekken van 'Schumi' relatief risicoloos zijn. Mocht de 26-jarige coureur geen potten kunnen breken, dan zou er in 2026 alsnog iemand anders aangesteld kunnen worden.

Vettel wil ook terugkeren

Ook duikt de naam van Vettel op als mogelijke teamgenoot van Hülkenberg in 2025. OE24 wijst namelijk naar Binotto die Vettel nog goed kent uit zijn Ferrari-periode en Wheatley die 'Seb' vier wereldtitels bij Red Bull Racing van dichtbij zag winnen. Dr. Helmut Marko gaf eerder al aan dat Vettel had aangeklopt bij Red Bull, maar de adviseur zag een line-up met Max Verstappen en Vettel niet zitten. Hoewel Binotto naar verluidt voorstander is van de komst van Vettel, moet ook niet vergeten worden dat hij uiteindelijk ervoor koos om Vettel eind 2020 te vervangen door Carlos Sainz bij Ferrari.

