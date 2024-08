Helmut Marko heeft onthuld dat Sebastian Vettel had gevraagd of een terugkeer bij het Red Bull F1-team mogelijk was. De hoofdadviseur besloot hem te weigeren, want om de viervoudig wereldkampioen naast Max Verstappen te zetten leek hem geen goed idee.

Vettel kwam als tiener al in het juniorteam van Red Bull terecht. Een Formule BMW-titel en overwinningen in de Formule 3 en Formule Renault 3.5 waren genoeg om Red Bull te overtuigen hem in te zetten vanaf halverwege 2007, als vervanger van Scott Speed bij zusterteam Toro Rosso. Na een verrassende zege in de Italiaanse Grand Prix van 2008 kreeg hij de promotie naar het Red Bull-hoofdteam voor 2009. Dankzij de nieuwe technische reglementen vanaf dat seizoen was de energiedrankfabrikant plotseling een kampioenschapskandidaat. Vettel moest zijn meerdere erkennen in de Brawn GP van Jenson Button, voordat de Duitser vier wereldtitels op rij pakte. Vervolgens ging hij een nieuwe uitdaging aan bij Ferrari, maar hij wist nooit de Mercedes van Lewis Hamilton te verslaan. De man uit Heppenheim bracht zijn laatste twee jaar in de Formule 1 door in het middenveld bij Aston Martin.

Verstappen en Vettel niet te vergelijken

Vettel ging na 2022 met pensioen, maar volgens Marko zou hij "ons opnieuw en opnieuw hebben gevraagd" over een mogelijke terugkeer bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft deze zomerstop besloten Sergio Pérez aan te houden, ondanks dat hij totaal niet in vorm is. En dus was er geen kans voor Liam Lawson of Daniel Ricciardo om promotie te maken, geen kans voor Carlos Sainz om bij een topteam terecht te komen, en geen kans voor Vettel om zijn rentree te maken. "Sebastian is al twee jaar weggeweest," onthulde Marko als reden in een interview met F1-Insider. "En om eerlijk te zijn: Sebastian naast Max in de Red Bull? Dat wil ik hem niet aan doen."

Op de vraag of er iets is dat Verstappen beter maakt dan Vettel, antwoordde de 81-jarige uit Graz: "Je moet eigenlijk geen vergelijkingen maken. Maar Max heeft zoveel toewijding om te presteren, behoudt het overzicht en is ertoe in staat elke keer weer tot aan de limiet te pushen. En dat is uniek. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Max is pas 26 en nu al behoort hij tot de beste coureurs allertijden."

