Yuki Tsunoda gaat vanaf komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van Japan voor het eerst uit namens Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner vervangt Liam Lawson, die tijdens de eerste twee raceweekenden geen impact kon maken en meteen vervangen werd.

Tsunoda heeft inmiddels vier seizoenen bij het zusterteam van Red Bull doorgebracht en heeft zat ervaring opgedaan in F1. De Japanner liet elk seizoen zien een betere coureur te worden, begon zijn emoties beter onder controle te krijgen, minder fouten te maken en strafpunten te verzamelen. Tsunoda is volwassener geworden en krijgt dit seizoen dus de kans om zich echt te laten zien in de Red Bull naast Verstappen. We hebben in de afgelopen twee seizoenen bij Racing Bulls al de kans gekregen om Lawson en Tsunoda met elkaar te vergelijken in dezelfde auto.

Tsunoda vs Lawson in 2023

In 2023 kreeg Lawson de kans om zich voor het eerst met Tsunoda te meten toen hij in moest vallen voor Daniel Ricciardo wegens zijn gebroken middenhandsbeentje. In de eerste race, in Nederland, werd Tsunoda vijftiende en Lawson dertiende. In de twee races daarna versloeg Lawson op zondag ook Tsunoda, maar dat kwam vooral omdat Tsunoda een DNS en DNF achter zijn naam kreeg in Monza en Singapore. In Japan, waar komend weekend ook gereden gaat worden, werd Lawson elfde en Tsunoda twaalfde. In Qatar, de laatste race voordat Ricciardo terug zou keren, was Tsunoda voor het eerst sneller. De Japanner werd vijftiende, Lawson zeventiende.

Zeker de snelste tijden van Lawson en Tsunoda in Japan zijn hierbij interessant om te vergelijken. Tijdens de Grand Prix van Japan was Lawson 0.5 seconden langzamer. Dit bleek toen vooral te liggen aan het feit dat Lawson harder en dieper remde in de bochten en met minder snelheid eigenlijk elke bocht uit bleek te komen. Tsunoda bleek verder ook sneller te zijn op de rechte stukken en bochten waar je met veel snelheid (en vertrouwen) doorheen moet.

Tijdens de kwalificatie in Japan, wat weer een ander beeld kan geven, was het gat op de softs maar 0.2 seconden. Wederom valt echter op dat Lawson langer en dieper remde en daardoor met minder snelheid uit de bochten kwam. Dit was waar hij tijd verloor.

Tsunoda vs Lawson in 2024

In 2024 reden de twee coureurs toen Lawson in F1 reed niet in Japan. Lawson nam het dit keer aan het einde van het seizoen over van Ricciardo tot aan het einde van het seizoen. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten werd Tsunoda veertiende, terwijl Lawson negende werd en voor het eerst in F1 punten scoorde. Daarna viel Tsunoda in Mexico uit, terwijl Lawson zestiende werd. Daarna, in São Paulo, was het voor allebei de coureurs een goed weekend met P7 voor Tsunoda en P9 voor Lawson. De laatste drie races was Tsunoda echter wel beter, want hij eindigde in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi op P9, P13 en P12. Lawson werd zestiende, veertiende en zeventiende in die races.

We pakken er hier even de Grand Prix van São Paulo bij. Tijdens de race was Tsunoda 0.3 seconden sneller met zijn snelste ronde. Echt veel opvallende dingen zijn er niet op te maken uit de telemetrie, maar het is wel duidelijk dat Tsunoda vooral bij het remmen en het accelereren bij de bochten tijd bleek te winnen. In 2024 had Tsunoda over het algemeen meer vertrouwen in de auto dan Lawson had, wat zowel in de tijden als in de resultaten te zien was.

Tsunoda (Racing Bulls) vs Verstappen (Red Bull) in 2025

We hebben ook al wat vergelijkingsmateriaal als het gaat om Tsunoda en Verstappen, waarbij Tsunoda natuurlijk nog wel in een Racing Bulls reed. De races zijn niet echt te vergelijken wegens verschillende omstandigheden, maar de kwalificaties wel. Tijdens de kwalificatie voor de Sprint was Verstappen 0.9 seconden sneller en was het gat dus groot in vergelijking met de kwalificatie voor de Grand Prix. Het grootste verschil bleek Verstappen te maken in de tweede sector, een vrij technische sector van het circuit.

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China bleek Tsunoda maar 0.5 seconden van de snelste tijd van Verstappen te zitten. Het valt vooral op dat Tsunoda niet eerder of dieper remt, maar Verstappen vooral eerder op zijn gas gaat. Dit heeft natuurlijk met de kwaliteit van Verstappen te maken, wellicht zelfs alleen maar. Dat Tsunoda in een mindere auto zo dicht in de buurt zit van Verstappen is in ieder geval al erg knap.

Tot slot de kwalificatie in Australië, waar Verstappen slechts 0.2 seconden sneller was dan Tsunoda. Racing Bulls is zeker op snelle circuits met veel DRS-zones en topsnelheid, erg sterk. Verstappen maakte het verschil in de eerste sector door wat later te remmen en wat eerder op zijn gas te durven. Tijdens de rest van het rondje ging de Japanner eigenlijk zelfs mee met Verstappen, wat twee dingen zegt. Tsunoda heeft de kwaliteiten die nodig zijn bij Red Bull Racing en de auto van Racing Bulls is ook gewoon erg snel. Zeker als het aankomt op de kwalificatie.

Conclusie

Feit is in ieder geval dat Lawson in 2023 beter was dan Tsunoda, maar in 2024 waren de rollen omgedraaid en was Tsunoda weer de betere. Dit jaar komt Tsunoda tijdens de drie kwalificaties twee keer in de buurt van de tijd van Verstappen op dezelfde band, maar met een andere (en op papier langzamere) auto.

De combinatie van ervaring en de rijstijl die bij de auto van Red Bull past (lijkt op die van Verstappen) zouden ervoor moeten zorgen dat Tsunoda in ieder geval vanaf het begin beter met de RB21 om zou moeten kunnen gaan dan Lawson heeft laten zien. De vraag is vooral hoeveel beter Tsunoda het gaat doen. De Japanner gaat in ieder geval eerste drie trainingen krijgen om aan de RB21 te wennen en een setup te kiezen op een circuit dat hij al erg goed kent, een luxe die Lawson nooit gehad heeft. Tsunoda stelt dat hij richting het podium wil in eigen land, wat een fantastische prestatie zou zijn. Toch zal hij met Lawson worden vergeleken, niet alleen dit weekend maar tijdens de hele triple header en wellicht het hele seizoen.

