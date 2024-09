Volgens Mika Häkkinen hebben zowel de prestaties van de RB20 van Red Bull Racing als de teleurstellende resultaten van Sergio Pérez invloed op hoe Max Verstappen zich zowel in als buiten de auto voelt.

Verstappen en Red Bull Racing werden tijdens de eerste twee seizoenen van het het nieuwe tijdperk in F1, 2022 en 2023, amper tot niet uitgedaagd. Zeker toen de kalender richting Europa ging, liep Red Bull twee keer hard uit op de concurrentie en waren de twee kampioenschappen snel beslist. In 2024 is het tegenovergestelde waar. Red Bull begon goed en dominant, maar is sinds de races in Europa achteruitgegaan. McLaren, maar ook Ferrari en Mercedes scoorden veel meer punten tijdens de races in Europa. De RB20 is wellicht de derde auto van de grid en Verstappen heeft al meerdere malen aan de bel getrokken.

Häkkinen over problemen Red Bull en impact op Verstappen

Bij Unibet zegt Häkkinen dat de RB20 van Verstappen zijn prestaties aan het beïnvloeden is. Dit is niet alleen vanwege de resultaten, maar ook op mentaal vlak wegens het feit dat Red Bull het lastig heeft en de rest aan het verbeteren is. "Aan het begin van het jaar zag alles er natuurlijk goed uit, maar ik ben van mening dat het duidelijk was dat dit gevolgen ging hebben. Het kon niet goed blijven gaan met de politiek en conflicten achter de schermen. Al deze dingen helpen niet met de sfeer binnen het team. Om succesvol te zijn, heb je een goede auto nodig, een team en je persoonlijke bijdrage en discipline. Momenteel heeft Max dit niet allemaal. Dat heeft de prestaties van Max beïnvloed."

Häkkinen over prestaties Pérez bij Red Bull

Vervolgens richt Häkkinen zijn pijlen op Pérez, die sinds 2021 teamgenoot is van Verstappen en dit seizoen zijn minste seizoen mee lijkt te maken. "Eén auto brengt het team niet vooruit. Je hebt twee auto's nodig. Pérez is niet in staat geweest om dat te leveren bij Red Bull. Dat heeft het succes zeker beïnvloed. Hij heeft uitgebreid de kans gehad om de problemen te bekijken en ze te verbeteren. Dat is hem niet gelukt. Ik wil niet zeggen dat hij geen talent heeft, maar alle andere factoren hebben Sergio niet geholpen om het niveau te bereiken dat hij nodig heeft. Zo kan hij niet met Verstappen meekomen. En dat heeft het team wel nodig om weer een winnend team op te bouwen."

