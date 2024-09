Adrian Newey gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij het team van Aston Martin en dat betekent dat zijn lang gehoopte samenwerking met Fernando Alonso een feit wordt. De Brit doet een aantal zaken uit het verleden uit de doeken en noemt de Spanjaard zelfs een 'aartsrivaal'.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper was onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Inmiddels weten we het echter eindelijk na maandenlange speculatie: Newey gaat aan de slag van Aston Martin.

Samenwerking

Dat grote nieuws werd op dinsdag aan het begin van de middag bekendgemaakt vanuit het Aston Martin-hoofdkwartier. Tijdens een speciale persconferentie verscheen de Red Bull-legende in beeld als zijnde nieuwe Managing Technical Partner. Vanaf 1 maart 2025 gaat hij voor Aston Martin aan de slag en dus komt eindelijk zijn gedroomde samenwerking met Alonso tot stand. Iets waar hij in het verleden al openlijk over sprak. In eerdere uitspraken sprak Newey namelijk niet onder stoelen of banken dat hij er ergens wel van baalt dat hij nog nooit met Lewis Hamilton of Alonso heeft samengewerkt.

Aartsrivaal

Dat gaat nu dus wél gebeuren en Newey kan zijn enthousiasme daarover niet onderdrukken: "Fernando, natuurlijk hebben we elkaar voor zoveel jaren bevochten. Hij is een soort van aartsrivaal geworden op bepaalde momenten." Vervolgens onthult hij dat ze bijna samen gingen werken: "We zaten dichtbij om hem met Red Bull te tekenen in 2008 voor het 2009-seizoen. Helaas gebeurde dat uiteindelijk niet. Dat was ontzettend jammer, dus gingen we maar door met strijden tegen elkaar. Hij is een legende in de sport. Ik kijk er ontzettend naar uit om met hem samen te werken."

