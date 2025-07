Op zaterdag begon de Grand Prix van Groot-Brittannië met de derde vrije training, de laatste mogelijkheid voor de teams en coureurs om de wagens te finetunen richting de de kwalificatie van later deze middag. Charles Leclerc klokte de snelste tijd van de sessie, terwijl Oscar Piastri en Max Verstappen daarachter stonden.

Na een veelbelovende vrijdag was het op zaterdag tijd voor de derde training. Verschillende teams lijken er prima bij te zitten, zo heeft ook ineens Ferrari hier de aansluiting gevonden en zou Lewis Hamilton, de iconische thuisheld, wellicht zelfs een gooi kunnen gooien naar de bovenste plekken. Vanzelfsprekend zien ook de McLarens, met in de vorm van Lando Norris die andere grote thuisfavoriet, er weer prima uit. Bij Red Bull moet er genoeg gebeuren wil Max Verstappen mee doen om de podiumplekken. Op zaterdag zijn er echter weer nieuwe kansen en is er een hopelijk voor Verstappen een hoop gebeurd in de Red Bull-garage.

Rustig in het eerste deel

De derde vrije training ging iets later dan gepland van start omdat de marshals nog druk waren met het opruimen van het vele rubber op de baan van vorige sessies. Omdat Silverstone een circuit op hoge snelheid is, slijten de banden ontzettend snel. Vijf minuten later dan gepland, kregen de rijders groen licht om het circuit op te gaan en de Alpine-rijders waren er als de kippen bij om de baan op te gaan. Even later volgden ook de groene bolides van Fernando Alonso en Lance Stroll, maar zij wisten op dat moment geen snelle ronde neer te zetten.

Na een kleine tien minuten ging de grote thuisheld het circuit op voor een eerste snelle ronde en Hamilton reed een 1:27.351 op de klokken op de softs. Heel druk was het niet op het asfalt tijdens de eerste twintig minuten van de sessie, maar tegen het einde van dat eerste gedeelte gingen eindelijk de meeste rijders de baan op. Norris nam tijdens zijn out lap even de tijd om te zwaaien naar zijn fans, waarna hij voor zijn eerste serieuze rondje van de dag ging. Daarin moest hij nog wel vier tienden toegeven op landgenoot Hamilton. Even later kwamen Leclerc en Verstappen door met hun eerste rondje en verbeterden zij de tijd van Hamilton. Leclerc voorop: 1:26.494.

Veel kandidaten voor pole?

Ietwat later beleefde Lance Stroll in navolging van Carlos Sainz op vrijdag een hachelijk momentje. De Canadees leek zijn wagen kwijt te raken, maar hield hem ternauwernood op het circuit. Leclerc leek in het eerste half uur een man op een missie vandaag in Engeland. Hij verbeterde zijn tijd met ruim vijf tienden tot 1:25.922. Ook Verstappen ging even later weer wat harder, al moest hij wel ruim twee tienden opgeven ten opzichte van de vliegende Monegask. Niet alleen Leclerc leek een man op een missie, ook Hamilton leek zich als een vis in het Britse water te voelen op 'zijn' Silverstone. Hij ging ook weer harder met een bloedsnelle eerste sector, al was zijn tweede sector niet zo sterk, waardoor hij vier tienden toegaf op Leclerc.

Terwijl we inmiddels alweer in het tweede deel van de sessie zaten, kon Verstappen zijn frustraties niet bij zich houden over de remmen van zijn Red Bull. "Het is al een handrem", foeterde hij. Na een klassiek potje 'hide and seek', zoals de Britten dat zooi mooi noemen, was met nog iets meer dan een kwartier te gaan de beer los voor McLaren. Norris knalde zijn wagen op P1 met een 1:25.606, waarna Piastri even later daar overheen klapte met minimaal verschil: 1:25.566. Verstappen - met dus remproblemen - leek wel aanzienlijk sneller te zijn dan op de vrijdag. Hij wist met zijn snelle ronde de McLarens op dat moment te splitten met een veelbelovende 1:25.585.

Rode vlaggen, Leclerc het snelst

Terwijl Hamilton onderweg was met een supersnel rondje, ging de rode vlag uit en moest hij zijn ronde afbreken. Reden: rotzooi op de baan. Nadat dit was opgeruimd kon het licht weer op groen voor een laatste vijf minuten van VT3. Het was - uiteraard - dringen geblazen voor de coureurs om nog even het circuit op te gaan voor een laatste run, maar lang heel lang duurde het laatste gedeelte van de sessie niet. Gabriel Bortoleto crashte in de snelle bochten zijn wagen, waardoor er opnieuw een rode vlag uithing en de sessie dus op zijn eind liep. Zodoende sloot Leclerc de sessie als snelste af. Piastri was tweede en Verstappen beleefde toch een gunstige sessie: P3 voor de Nederlander. Overigens ging het ook met Oliver Bearman ging het vlak na afloop nog even mis met een raar moment bij de pitsingang.

