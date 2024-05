Volgens Formule 1-commentator Olav Mol heeft het handelen van de FIA in Monaco ook niet echt geholpen om de wedstrijd spannender te maken. De commentator is van mening dat de er tijdens de rode vlag-periode misschien wel wat te veel vrijheid is voor de teams en dat we daarom na de neutralisatie naar een gezapige race zaten te kijken.

De afgelopen jaren is één van de kroonjuwelen van de Formule 1 in een ander daglicht komen te staan. Zo bezit de Grand Prix van Monaco over een heleboel historische waarde, maar zijn de hedendaagse Formule 1-auto's toch net iets te groot om er een echte race van te maken in de straten van Monte Carlo. Het tempo werd door overwinnaar Charles Leclerc op een tactische manier laag gehouden en mede dankzij het krappe baantje, was er voor nummer twee Oscar Piastri, geen mogelijkheid om zijn McLaren naast de Ferrari te zetten.

Startcrash en rode vlag

De wedstrijd opende nog spectaculair. Zo waren Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bij een enorme startcrash betrokken. Uiteindelijk kon iedereen het gelukkig navertellen, maar de marshals hadden daarna toch even de tijd nodig om de baan te herstellen. De rode vlag werd daarom uitgezwaaid en het was voor de teams de mogelijkheid om de auto's te prepareren voor het restant van de race. In het Race Café legt Mol uit dat deze vrijheid misschien niet meer moet worden gegeven.

Top tien gefinisht zoals ze gestart zijn

Mol spreekt niet zo snel over een saaie wedstrijd en komt met een alternatief: "Dit was geen spektakel. Ik durf nog wel verder te gaan: erger dan dit is het nog nooit geweest." De commentator wijst naar het feit dat de top tien die gestart is, ook precies in dezelfde volgorde is gefinisht. "Dat is nog nooit gebeurd", zo vertelde Mol. De rode vlag-situatie heeft in zijn ogen de angel uit de wedstrijd gehaald. De teams hebben daardoor kunnen voldoen aan de verplichte bandenwissel en daarom was het treintje rijden. "De fout vind ik eigenlijk dat je tijdens een code rood alles mag verwisselen. We hebben gezien dat er achtervleugels op werden geschroefd. Kimi Räikkönen kreeg in Bakoe een nieuw stuur en dat mag allemaal. Ik vind dat wel lastig", aldus Mol.

