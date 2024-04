Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack ligt de oorzaak van de crash tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo tijdens de Grand Prix van China, aan de voorkant van het veld. Krack vindt dat er simpelweg een kettingreactie was waardoor Stroll eigenlijk ook slachtoffer was.

Tijdens de grote prijs van China kwam de safety car tot tweemaal toe in actie. Ricciardo was zich in de slotfase van de neutralisatie aan het oplijnen om weer te gaan racen, maar in bocht veertien reed Stroll tegen de achterkant van de 'Racing Bull' aan. De achterbanden van de wagen gingen daardoor de lucht in en de schade was ook aanzienlijk. Enkele ronden later moest Ricciardo de wedstrijd staken en Stroll wees na afloop naar anderen. Het kon rekenen op veel frustratie van 'Danny Ric' die stelde dat als Stroll dit niet snapte, dat niemand hem dan kon helpen, ook kwamen de nodige krachttermen voorbij.

Kettingreactie

De teambaas van Aston Martin heeft het incident ook bekeken en komt bij Motorsport.com tot de conclusie dat het hier simpelweg een kettingreactie betrof. "Een zeer, zeer snelle uitspraak vandaag zonder het echt te begrijpen... Ik vond het erg, erg snel en erg hard, erg snelle beslissing. Ik denk dat het uiteindelijk een kettingreactie was. Je zag Fernando [Alonso] blokkeren en een andere auto erachter en ik denk dat iedereen een beetje klem zat." Krack had dan ook graag willen zien dat de FIA iets meer tijd had genomen om de gehele situatie te bekijken, in plaats van alleen maar inzoomen op Ricciardo en Stroll. "Ik had graag gezien dat hier iets gedetailleerder naar gekeken was. We hebben geprobeerd om het te bespreken, maar het oordeel was heel snel dat Lance de schuldige was. En hij kreeg een straf van 10 seconden, bovenop de schade aan de voorvleugel."

Leider van de wedstrijd

Zodra de lichten op de safety car doven is het aan de leider van de wedstrijd om het tempo te bepalen en uiteindelijk het veld weer los te laten om te gaan racen. Krack zoekt dan ook de oorzaak van de crash bij de leider en dat was in dit geval Max Verstappen. "Deze situaties ontstaan aan de voorkant. Nu kun je altijd zeggen dat je voorzichtiger moet zijn. Maar aan de andere kant, als je te voorzichtig bent en je hebt de herstart en je verliest meer dan een wagenlengte - dan zegt iedereen 'slaap je?'" Volgens Krack hoort zoiets dan ook simpelweg bij het racen: "Dit zijn altijd de grillige bewegingen die gebeuren bij een safety car herstart. En we hebben er elk jaar wel een paar en dat zal zo blijven."

