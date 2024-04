Lance Stroll en Daniel Ricciardo stonden vanwege hun incident tijdens de F1 Grand Prix van China in de spotlights. Stroll is van mening dat hij niet veel aan het incident kon doen en de straf onterecht was. De Canadees legt uit waarom.

Het was Fernando Alonso die zich aan het einde van het lange rechte stuk in China verremde en daardoor een kettingreactie veroorzaakte. Veel coureurs konden op tijd remmen en contact voorkomen of uitwijken, maar Stroll niet. De Canadees reed tegen de achterkant van de auto van Daniel Ricciardo aan, waardoor zijn race voorbij was. De Australiër haalde na de race uit naar Stroll, met als treffend reactie: "F*ck de vent". Stroll kreeg er uiteindelijk tien seconden straf voor, maar voor Ricciardo - die uitgevallen was - had dit geen effect meer.

Artikel gaat verder onder video

Stroll snapt straf niet

Stroll zegt tegenover Motorsport.com dat hij niet snapt waarom hij een straf heeft ontvangen. "Ik denk dat het gewoon komt door het feit dat ik de man [Ricciardo] heb geraakt. Ik kreeg een penalty vanwege het eindresultaat dat ik Ricciardo raakte, maar het is niet alsof alles normaal was en ik gewoon achterop hem knalde. Er was echt een raar kettingreactie waar de stewards misschien iets meer rekening mee hadden moeten houden. Iemand remde vooraan in het peloton en dan stopt iedereen. De auto voor me stopte gewoon van 60 naar nul. Het was een van die stomme incidenten. Ik zat in zijn versnellingsbak en was klaar voor de herstart. We reden toen een goede race, dus het is jammer."

Stroll zag mogelijkheid voor resultaat

Stroll baalt extra omdat er voor zijn gevoel punten te verdienen waren in China, zoals teamgenoot Fernando Alonso dat wel deed. "We waren goed voor de achtste of negende plaats, dus vrij normaal voor waar de auto staat. We zijn niet slecht, we boeken vooruitgang. We lijken iets sterker op zaterdag dan op zondag. We moeten blijven upgraden en proberen elk weekend een beetje sneller te worden, maar we kunnen vechten." Alonso werd zevende, Stroll dus vijftiende.

