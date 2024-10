De Braziliaanse Grand Prix staat aankomend weekend voor de deur en voor de lokale fans is er natuurlijk geen grotere coureur van wijlen Ayrton Senna. Dertig jaar na zijn dood staat men vanuit de organisatie stil bij de legendarische rijder.

Het is dit jaar precies dertig jaar geleden dat de legendarische Ayrton Senna da Silva tragisch het leven liet. De iconische coureur werd geboren te São Paulo op 21 maart 1960 en wist zich vanuit Brazilië op te werken tot één van de grootste coureurs die onze sport ooit gekend heeft. De liefde, gedrevenheid en passie die Senna naar de Formule 1 brachten, zijn tot op de dag van vandaag ongeëvenaard. Senna had lief en werd geliefd. Dit bleek al snel vlak na zijn dood. Brazilië was in rep en roer en kondigde drie dagen van nationale rouw af. Zo werd er een staatsbegrafenis gehouden om de racelegende te eren.

Artikel gaat verder onder video

Eerbetoon aan Senna

Anno 2024 wordt Senna nog steeds gekenmerkt als één van de allergrootste coureurs uit de motorsport ooit en een idool voor velen. Met name in zijn thuisland blijft de nalatenschap van Senna groot en ook dit jaar wordt er weer stilgestaan bij de Braziliaanse icoon. Het is immers dit jaar dertig jaar sinds zijn dood en dus heeft de organisatie van de Braziliaanse Grand Prix besloten om hem te eren. Dit wordt gedaan middels speciale Senna-petjes tijdens de podiumceremonie voor de nummers één tot en met drie en is er wel een héél speciale band te verdienen voor de coureur die op zaterdag de pole weet te pakken. Ongetwijfeld een prachtig exemplaar om in de prijzenkast te kunnen zetten.