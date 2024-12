Het monument gewijd aan Ayrton Senna op Imola is gedurende December meerdere malen beschadigd door vandalen, zo weet het Italiaanse Formula Passion. De Braziliaanse legende overleed op Imola in 1994 na een zwaar ongeluk in zijn Williams, en wordt vaak herdacht op het circuit waar hij zijn leven verloor.

Dit jaar was het dertig-jarige jubileum van de beruchte dag waar Senna zijn Williams in de muur reed op Imola. Ook Roland Ratzenberger overleed in het zelfde weekend op Imola. De Oostenrijker had tevens een zware crash, en werd op 30 april, één dag voor het ongeluk van Senna, dood verklaard in het ziekenhuis. Sinds 1994 is Imola fundamenteel gerenoveerd om de veiligheid aanzienlijk te verbeteren, en inmiddels staat het circuit na een lange afwezigheid weer op de Formule 1-kalender. Lewis Hamilton is vaak te spreken over zijn idool Senna, en de Brit dit jaar aanwezig bij het monument om zelf, zoals fans al jaren doen, een eerbetoon in het hek naast het beeldhouwwerk te plaatsen.

Formula Passion meldt dat het monument op zowel 19 als 24 december is toegetakeld. Het beroemde standbeeld van Senna, gebeeldhouwd door Stefano Pierotti, bleef onaangetast, maar veel van de vlaggen, spandoeken en andere voorwerpen werden verbrand. Lokaal medium Il Resto del Carlino voegt hieraan toe dat de daders enkele jongeren uit de omgeving waren, die beide avonden alcohol aan het drinken waren voor een avond uit in de lokale nachtclub, en tijdens het indrinken de schade aanrichtten. De acties lijken geen diepere betekenis te hebben.

