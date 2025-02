Alain Prost is geen fan van de Netflix-serie 'Senna', die het verhaal vertelt van zijn oude teamgenoot en rivaal Ayrton Senna. Volgens Prost vertelt het verhaal van de serie dingen die simpelweg niet waar zijn, en worden er veel elementen verzonnen door de schrijvers.

De rivaliteit tussen Senna en Prost is misschien wel de meest legendarische uit de geschiedenis van de Formule 1, en ook een verhaal wat al eerder is verfilmd. In 2010 verscheen de documentaire 'Senna', die destijds erg goed werd ontvangen door zowel fans als de media en ex-coureurs. Prost, die in elk Senna-verhaal uiteraard de antagonist is gezien de rivaliteit, merkte in 2010 al op dat de documentaire een belangrijk aspect van zijn rivaliteit met Senna mistte: de twee raakten namelijk bevriend in de laatste maanden dat de Braziliaan leefde. "Ayrton begon met me te praten, minimaal één of twee keer per week," vertelde Prost destijds over zijn onwaarschijnlijke vriendschap met Senna. "Soms ging het nergens over, soms vroeg hij om advies. Het duurde zes maanden, tot Imola. We raakten bevriend, we waren close. Het is een periode die ik me nooit had voorgesteld. Ik heb er een geweldige herinnering aan."

Artikel gaat verder onder video

Je moet niet dingen gaan vertellen die niet waar zijn

De documentaire uit 2010 toonde alleen oude beelden naast de interviews, maar de Netflix-serie uit 2024 met dezelfde naam is compleet nagebootst door acteurs op sets. Prost, die door acteur Matt Mella wordt gespeeld in de miniserie van zes afleveringen, vindt dat het verhaal niet waarheidsgetrouw is, en geen respect toont voor Senna zelf. “Ik weet zeker dat Ayrton het niet leuk zou vinden, niet in de laatste plaats omdat het een gebrek aan gevoeligheid laat zien,” zei hij bij RAC Motori over de recente serie. "Het is een geweldig verhaal en je moet niet zomaar dingen vertellen die niet waar zijn. Als je iets commercieels moet doen, is het niet netjes om dat in Senna's naam te doen. Ik vind het verschrikkelijk en ik accepteer het niet.”

Gerelateerd