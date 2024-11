Max Verstappen is nu net als Alain Prost een viervoudig wereldkampioen van de Formule 1. De Fransman is erg te spreken over Verstappen, en vergelijkt de Limburger met zijn aartsrivaal Ayrton Senna. Prost meent dat Verstappen veel weg heeft van de Braziliaan, maar denkt ook dat de regerend kampioen een unieke coureur in de geschiedenis van de sport is.

De race van Verstappen in Las Vegas op zaterdagavond had ook van Prost zelf kunnen zijn. In plaats van tot het gaatje te gaan, hield de Red Bull-coureur het hoofd koel, vocht hij niet te veel met de Ferrari's achter hem, en kwam hij als vijfde over de eindstreep, hetgeen voldoende was om hem kampioen te maken. Prost stond bekend om 'zo langzaam mogelijk' kampioen te worden en precies genoeg te doen om een titel te winnen, een cerebrale manier van werken die hem de bijnaam Le Professeur gaf. Prost is een groot fan van Verstappen, en is blij om de Nederlander welkom te heten bij de exclusieve club van viervoudige kampioenen.

Geluk uitlokken

Prost en Verstappen zijn twee van de zes coureurs die ooit vier keer de wereldtitel hebben gewonnen in de Formule 1. Sebastian Vettel en Prost zijn op vier blijven steken, terwijl Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton en Michael Schumacher allemaal nog meer titels uit het vuur sleepten. "Ik ben blij dat ik in zulk goed gezelschap ben. We behoren tot een handvol namen die, zonder arrogant te klinken, niet alledaags zijn. We maken deel uit van de geschiedenis. Viervoudig wereldkampioen zijn is een soort trots. En Max kan trots zijn als hij terugkijkt op zijn carrière. Hij heeft geen van zijn titels gestolen. Je kunt een beetje geluk hebben, zoals ik in 1986, maar je moet weten hoe je het moet uitlokken en dan de kans grijpen. Max mist niets." In 1986 won Prost de titel in de laatste race in Adelaide, toen rivaal Nigel Mansell in de 63e ronde plotseling een klapband kreeg op hoge snelheid, en een extra pitstop moest maken waardoor Prost er met de leiding - en de titel - vandoor ging.

Verstappen heeft veel weg van Senna

Prost ging verder door Verstappen te vergelijken met Ayrton Senna, die de Fransman natuurlijk als geen ander kent, maar ook met hem zelf, en Sebastian Vettel. "Max heeft veel gemeen met Ayrton, vooral aan het begin van hun carrière. Vandaag de dag is dat iets minder. Hij heeft zijn eigen manier van zijn.Hij heeft altijd zijn eigen ideeën gevolgd, op zijn eigen manier. Daarom denk ik, als je hem een beetje leert kennen, dat hij meer op Seb of op mij lijkt. Dit zijn dingen die ik leuk aan hem vind. Op de baan vind ik hem erg respectvol op zijn eigen manier. Hij is geen valsspeler. Je gaat met mij praten over de track limits. Maar het is de manier waarop hij rijdt; het is een leerproces. Voor hem is het de norm. Het beste bewijs is dat als hij wordt gestraft, hij dat accepteert. Zoals altijd gaat hij zo ver als hij kan."