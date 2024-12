Fernando Alonso is samen met zijn vader, en zijn voormalige baas Zak Brown gespot op een circuit in Spanje. Brown nam een deel van zijn legendarische auto-collectie mee voor een trackday, met als hoogtepunt de McLaren MP4/5 waarin Ayrton Senna de titel van 1989 won.

Alonso reed zowel in 2007 als tussen 2015 en 2018 voor McLaren - vijf seizoenen in totaal. Waar hij in 2007 zijn derde titel misliep op één punt na, was tweede periode bij het team kwam zonder succes, Het team uit Woking had grote schulden, en beleefde op de baan een lastige periode. Brown voegde zich in 2018 bij het Formule 1-team, en raakte al snel bevriend met Alonso, die aan het einde van dat jaar met pensioen ging. De relatie is momenteel sterker dan ooit. De Amerikaan en de Spanjaard waren dan ook samen te zien in Alcainz in Spanje, waar Brown een deel van zijn collectie ter beschikking stelde voor Fernando Alonso, maar ook de vader van de tweevoudig kampioen, José Luis. De 43-jarige coureur van Aston Martin zei op zijn social media dat hij zijn ouders nooit zal kunnen terugbetalen voor alles wat ze voor hem hebben betekend, maar dat het zien van zijn vader in een Formule 1-auto erg speciaal was.

Artikel gaat verder onder video

De MP4/5, de McLaren die Senna en Prost deelden in 1989, is het pronkstuk uit de collecite van Brown, maar het was zeker niet de enige race-auto die zijn opwachting maakte in Alcainz. Op zijn eigen Instagram deelde de McLaren-CEO ook wat foto's van achter de schermen, waaronder grootheden als de Jaguar XJR-10, en de Holden Commodore waarmee Brown's team destijds, Walkinshaw Racing, de iconische Bathurst 1000 won. Een collectie waar je U tegen zegt.

