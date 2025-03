Alain Prost en Ayrton Senna hebben zoals alom bekend een flinke historie met elkaar. De Fransman stelt dat hij nog steeds berichten krijgt van Braziliaanse fans, omdat hier ook veel van zijn fans vandaan komen. Deze berichten zijn zeker niet altijd positief.

Tegenover Motorsport.com stelt Prost dat hij elke dag nog wordt geconfronteerd met Senna. “Mijn grootste schare fans op sociale media komt uit Brazilië, van alle plaatsen, dus ik ben gedwongen om aan hem te denken. Indirect leef ik al dertig jaar rond dit verhaal en dat zal waarschijnlijk de rest van mijn leven zo blijven. Het leven bestaat uit vele delen: de weg naar de autosport, mijn carrière en nu. In de 30 jaar [sinds mijn pensioen] heb ik veel gedaan, maar er wordt nauwelijks over gesproken, ik krijg het gevoel dat mijn leven alleen maar bestaat uit dit Prost-Senna duel.”

Post 'kan niet niet aan Senna denken' door social media

Volgens Prost zorgt social media ervoor dat hij wel aan Senna moet denken, eigenlijk dagelijks. “Ik kan niet niet aan Ayrton denken, gelukkig of helaas, als je het zo wilt uitleggen. Ik overweeg bijvoorbeeld om mijn Instagram uit te zetten, want ik krijg elke dag berichten, echt elke dag zonder uitzondering - van tijd tot tijd is er een hatelijke, ja, dat kan gebeuren."

