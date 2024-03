Oliver Bearman maakte een enorm goede indruk tijdens zijn Ferrari-debuut in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Zijn rijexamen bleek ooit echter niet zo geweldig te verlopen, al liet zijn rijinstructeur weten nu wel hartstikke trots op hem te zijn.

Bearman maakte vorige week onverwachts zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Carlos Sainz liep een blindedarmontsteking op en moest onder het mes. De 18-jarige Brit werd uitgekozen als de vervanger van Sainz, en in plaats van dat hij zich moest voorbereiden op de Formule 2 waarin hij de pole position had verdiend, moest hij plotseling in een Ferrari Formule 1-auto stappen. Bearman kwalificeerde zich als elfde op het Jeddah Corniche Circuit, nadat hij Q3 miste op 0.036 seconden. Hij maakte het goed op de zaterdag door vier posities te winnen en daarmee 6 punten te scoren voor de Scuderia. Hij kreeg van onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton complimenten.

Overtreding verkeerslicht

Zijn eerste keer in een Formule 1-auto ging veel beter dan zijn eerste rijexamen. Die haalde Bearman namelijk niet, toen hij nog 16 jaar was en in de Formule 3 reed. Daarna kwam hij bij rijinstructeur David Currey terecht. "We deden de lessen in zijn BMW," vertelde Currey tegenover Marca. "Ik voelde me volledig veilig, ook al had ik niet mijn eigen pedalen. Hij had eerder zijn rijexamen niet gehaald vanwege een fout bij een verkeerslicht. Ik weet niet of hij door oranje reed. Misschien stopte hij toen niet. Of het was misschien hoe hij gepositioneerd stond voor de verkeerslichten. Toen hij was gezakt, had hij zoiets van: 'What the hell'. Ik snap het wel, hij zit natuurlijk al van kinds af aan achter het stuur."

Tweede keer wel geslaagd

"Maar hij was ontzettend aardig en wilde gewoon leren hoe hij wel kon slagen," vervolgde Currey. "Hij stelde erg veel vragen en leek heel down-to-earth, een geweldige knul." Bearman zou uiteindelijk bij zijn tweede poging wel slagen voor zijn rijexamen en dat deed hij zonder grote of kleine fouten. "Toen hij me het berichtje stuurde dat hij was geslaagd zonder fouten, schreef ik terug: 'Fantastisch gedaan, jongen!' Oliver stuurde me toen een foto van hem met zijn rijbewijs. Ik heb maar twee of drie leerlingen per jaar die slagen zonder fouten. Zijn vader en familie verdienen alle lof. Zijn rijlessen maken er slechts een klein deel van uit, maar ik ben er trots op dat ik hem kon helpen."

