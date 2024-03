Lewis Hamilton zal na dit Formule 1-seizoen de overstap maken van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zou echter nu al een tegenslag krijgen te verduren. Hij zal namelijk naar verluidt zijn vaste engineer Peter Bonnington niet mee mogen nemen naar de Scuderia.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met een Mercedes-motor, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014 en 2015 en ook van 2017 tot en met 2020. Maar op één overwinning van George Russell anderhalf jaar geleden na is het vooral de ene teleurstelling na de andere bij Mercedes sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022. Het was tijd voor verandering, zo vond Hamilton, en dus gaan we hem vanaf 2025 in het rood zien. Wie de nieuwe teamgenoot van Russell wordt, is nog niet bekend, maar Max Verstappen zou een kanshebber zijn, als de situatie rondom Red Bull-teambaas Christian Horner uit de hand loopt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari-voorzitter Elkann over stap van Hamilton: "Hij kan geweldige dingen doen bij ons"

Rol van Bonnington

Sinds Hamilton uitkomt voor Mercedes heeft hij altijd Bonnington als engineer gehad. De man die ook wel bekend staat als 'Bono', begon zijn Formule 1-carrière als data engineer bij Jordan aan het begin van de 21e eeuw, voordat hij zich bij Honda voegde onder Andrew Shovlin die nu ook werkzaam is bij de Zilverpijlen. Hij werd de performance engineer van Jenson Button en hielp hem het wereldkampioenschap te winnen in 2009. Na de overgang van Brawn GP naar Mercedes werd Bonnington de engineer van Michael Schumacher, voordat Hamilton bij de Duitse renstal terechtkwam. Hamilton staat altijd in communicatie met 'Bono' wanneer hij achter het stuur zit, en de engineer helpt natuurlijk ook met de afstelling van de auto.

OOK INTERESSANT: Mercedes-problemen nog groter dan gedacht: 'Hamilton 60% op het gas waar Verstappen vol gas kon'

Voormalig engineer van Vettel

Na het winnen van zes Formule 1-titels samen zijn Hamilton en Bonnington natuurlijk ontzettend hecht geworden. Het feit dat hij hem niet zou mee mogen nemen naar Ferrari zou dan ook een klap voor Hamilton kunnen zijn. Volgens Formula Uno Analisi Tecnica zal de engineer in Brackley bij Mercedes moeten blijven, vanwege een zogeheten 'anti-poaching'-clausule. Hamilton zal naar verluidt dus niet 'Bono' als engineer behouden, maar hij zou het moeten doen met Ricciardo Adami. Adami, die momenteel in het laatste seizoen van zijn samenwerking met Carlos Sainz zit, is met zijn 50 jaar ook erg ervaren. Hij ging aan de slag bij Minardi en Red Bull-zusterteam Toro Rosso, voordat hij bij Ferrari terechtkwam als de engineer van Sebastian Vettel.

Gerelateerd