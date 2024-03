John Elkann, voorzitter van Ferrari, kan niet wachten totdat Lewis Hamilton in 2025 aansluit bij het legendarische team. De 47-jarige topman wijst in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports F1 dat het slechts een kwestie van tijd was, voordat de Brit een keer de overstap zou maken.

Hoewel Hamilton in 2024 nog voor Mercedes racet, zal dat komend seizoen in het Ferrari-rood gaan gebeuren. Voor de zevenvoudig kampioen zou een jongensdroom zijn uitgekomen met de stap naar de Scuderia en ook Elkann moet erkennen dat de Engelsman al een tijdje op zijn verlanglijstje stond. De hoop is dat Hamilton ervoor kan zorgen dat het team weer titels gaat pakken, maar dat hebben Sebastian Vettel en Fernando Alonso in het verleden ook geprobeerd en die kwamen met lege handen thuis.

'Hamilton is geweldige coureur'

Elkann heeft zelf een flinke rol gespeeld in de komst van Hamilton. Hij legt uit dat hij veel contact heeft gehad met de 39-jarige Engelsman. "Ik heb door de jaren heen altijd gezegd hoezeer Lewis een geweldige coureur is, hoeveel hij voor de Formule 1 heeft gedaan. Hij komt bij Ferrari en dit is een teken van hoeveel hij gelooft dat hij geweldige dingen bij ons kan doen."

Materiaal moet ook top zijn

Toch erkent Elkann ook dat het tijd wordt dat Ferrari met een snelle auto zal gaan komen, al is het tot op heden niet ontevreden over de progressie. "Als we kijken naar waar we een jaar geleden stonden, zijn we beter begonnen. Het belangrijkste is om te verbeteren en vooruitgang te boeken. Dit is de dynamiek die bij Ferrari bestaat en die moet worden geprezen en ondersteund."

