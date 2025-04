Charles Leclerc werd derde achter Oscar Piastri en Max Verstappen, die eerste en tweede werden tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Monegask heeft een grote achterstand in het wereldkampioenschap, maar heeft het idee dat er ook niet echt meer in heeft gezeten dit weekend en tot nu toe dit seizoen.

Leclerc was na afloop duidelijk over zijn resultaat: volgens hem was dit het maximaal haalbare in Djedda. "Het is voor nu wat het is. In de kwalificatie kunnen we niet meer uit de ronde halen, ik was blij met mijn rondje. We hebben tijdens de race ook gemaximaliseerd. We moeten nu tevreden zijn, maar ook gaan werken aan verbeteringen."

Leclerc ziet P3 als maximaal haalbare en hoopt op upgrades

Net zoals George Russell bij Mercedes en Verstappen bij Ferrari is Leclerc in 2025 nog niet echt op een fout te betrappen en is het vooral door twee fouten van het team tijdens de eerste twee weekenden dat hij ver van de vier coureurs staat die kans maken op de titel. De Monegask is tevreden over zijn P3, maar hoopt vooral op upgrades. "Dit was zeker het maximale. Ik had nooit verwacht op P3 te eindigen. Ik dacht dat we vooral moesten kijken naar de auto's achter ons. Zeker Antonelli was erg snel. Dit was echt het maximale. We moeten doorgaan als team tot het maximale en hopelijk komen de upgrades snel om de auto te verbeteren."

LET’S GOOO @charles_leclerc!! He picks up his first podium of the year!! 👏🏆 pic.twitter.com/oiHsKffMc0 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 20, 2025

