'Marko steekt Verstappen mes in de rug, Nederlander voelt zich in de steek gelaten'

Max Verstappen (26) zou enorm teleurgesteld zijn in Dr. Helmut Marko (81), zijn grootste vertrouweling binnen Red Bull Racing. De man uit Graz heeft zijn contract laten aanpassen, wat het voor Verstappen vrijwel onmogelijk maakt om binnen nu en twee jaar te vertrekken bij het team. Maar zei Marko niet dat je een ontevreden coureur nooit moet tegenhouden? "Bij Max is het anders", geeft hij toe.

Marko heeft Verstappen een mes in de rug gestoken, zo lijkt het als we de ontwikkelingen van de afgelopen tijd in perspectief proberen te plaatsen. Begin dit seizoen begon er onrust te ontstaan binnen Red Bull wegens het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van teambaas Christian Horner. Uiteindelijk werd dit één grote soap waarbij ook Jos Verstappen Marko betrokken raakte. In Saoedi-Arabië leek het er zelfs even op dat Horner zich wilde ontdoen van Marko, in ieder geval met betrekking tot het Formule 1-raceteam. Verstappen was de eerste om duidelijk te maken dat als iemand Marko zou wegwerken, hij zelf ook zijn koffers zou pakken. Marko was zichtbaar geëmotioneerd door de actie van Verstappen, maar lijkt de Nederlander nu alsnog een hak te hebben gezet.

Artikel gaat verder onder video

Marko erkent grote problemen: "Max is echt boos"Lees meer

Red Bull wil boel bij elkaar houden en begint bij Marko

Verstappen liet een clausule in zijn contract opnemen waarin ruw geschetst staat dat als Marko geen cruciale rol meer zou spelen in het team van Red Bull Racing, hij zou kunnen vertrekken. Marko gaf zelf - te midden van alle chaos - ook aan dat als Verstappen zou willen vertrekken, hij hem geen strobreed in de weg zou leggen. De ruzies met Horner speelden een grote rol in dit verhaal en leidde uiteindelijk ook al tot het vertrek van Adrian Newey. Voor de bazen van Red Bull werd het vervolgens zaak om de boel te lijmen en bij elkaar te houden. Dat hebben ze nu gedaan door allereerst de positie van Marko te verstevigen én te verlengen.

Marko laat contract aanpassen bij Red Bull

De hoge heren hebben Marko ervan weten te overtuigen tenminste tot het einde van 2026 aan boord te blijven, met meer macht. 'Maar deze nieuwe, of eigenlijk oude, rol verduidelijkt niet alleen de machtsverhoudingen in het team. Omdat de Oostenrijker zich op de middellange termijn inzet voor Red Bull, kan Verstappen ook niet meer weg', zo meldt F1-Insider. En dat terwijl Marko nog had gezegd dat zijn contractaanpassing "geen directe gevolgen" had voor de positie van Verstappen, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Mercedes.

Verstappen voelt zich in de steek gelaten

En dat Marko precies op dit moment in het seizoen, waarin het bergafwaarts lijkt te gaan bij Red Bull Racing, zijn contract laat aanpassen, voelt voor Verstappen als een mes in de rug van de man die hij recentelijk (in Saoedi-Arabië) nog publiekelijk probeerde te behoeden voor een vertrek door de achterdeur bij Red Bull. 'Hij [Verstappen, red.] voelt zich nu in de steek gelaten door, van alle mensen, zijn grootste vertrouweling', zo meldt bovengenoemde bron.

Max Verstappen kan niet meer naar Mercedes

Ontevreden coureurs niet tegenhouden? "Bij Max is het anders"

En het feit dat Marko nu een soort van bevestigt ook een ontevreden coureur aan z'n contract te willen houden, zal bij Verstappen ook niet in het juiste keelgat schieten. Toen Sebastian Vettel eind 2014 naar Ferrari verhuisde, zeiden Marko en Dietrich Mateschitz nog dat je coureurs niet moet tegenhouden in hun wens. Dat geldt nu echter even niet voor Verstappen. "Bij Max is het anders", stelt Marko.

LEES MEER: "Red Bull en Horner zijn allemaal megabang voor Verstappen"

Stoppen met F1 enige alternatief voor Verstappen

'Dit betekent dat Red Bull haar juweel [Verstappen] niet vrijwillig gaat opgeven. Het enige alternatief voor Verstappen zou zijn om zijn carrière te beëindigen', zo meldt F1-Insider, doelend op het feit dat als Verstappen ongelukkig blijft bij Red Bull en niet naar een ander team kan vertrekken vanwege de contractwijziging van Marko. 'Het is voor de F1 en Red Bull te hopen dat het niet zover komt.'

Gerelateerd