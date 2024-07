Andrea Stella, teambaas van McLaren, is niet blij met de recente escalatie vanuit Red Bull Racing. Het gaat hierbij om een klacht die het team van Max Verstappen recent had ingediend bij de FIA.

Red Bull zou bij de FIA een klacht hebben ingediend over het feit dat McLaren een koelvoordeel zou hebben gehad door de gaten in de voorste en achterste remtrommel - iets wat op vrijdag is toegestaan voor sensoren zolang die gaten daarna weer worden gedicht - na de vrijdag in Oostenrijk en Groot-Brittannië niet te dichten. In gesprek met Sky Sports legt Stella uit wat er aan de hand is en dat het team zich stoort aan het feit dat de situatie geëscaleerd is. "Eigenlijk is deze methode heel eenvoudig. Het is een gat om bij een sensor te komen. We hebben van de FIA te horen gekregen dat dit gat niet is toegestaan en we hebben het gewoon afgeplakt. Het is een zeer, zeer eenvoudige kwestie die om de een of andere reden lijkt te zijn geëscaleerd tot een onderwerp in de paddock, maar niets van dat alles is waar."

Motorhome McLaren weer geraakt

Verder heeft Stella ook een update gegeven over het motorhome van het team. In Spanje was het al raak rondom het motorhome van McLaren, maar dankzij het slechte weer in Hongarije was deze week het dak van het motorhome beschadigd geraakt. Volgens Stella is het niet handig om deze afleiding tijdens een raceweekend te hebben. "Het is storend voor alle mensen die onze unit hebben gebouwd en onderhouden. Dat maakt hun weekend hier in Boedapest zeker druk. Ik wil al deze mensen bedanken voor hun harde werk, dat soms onopgemerkt blijft. In plaats daarvan zijn er een heleboel werknemers die heel hard werken zodat wij van ons raceweekend kunnen genieten."

Heeft McLaren hinder van de schade aan het motorhome?

Stella legt uit wat voor hinder McLaren ervaart vanwege het feit dat het motorhome is beschadigd. "Wat de hinder betreft, gaat het vooral om het feit dat we onze gasten moesten verplaatsen, maar hopelijk is dit toch een positieve ervaring. En voor het team geldt dat we onze maaltijden moeten nuttigen in de kantoren en de garage. Maar het is niet iets waar we niet klaar voor zijn. Het is allemaal goed, het is alleen jammer dat we niet kunnen werken in onze hospitality."

