Max Verstappen werd vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Hongarije twee keer tweede achter Carlos Sainz en Lando Norris respectievelijk. De Nederlander blikt terug op de vrijdag en de upgrades die het team mee heeft genomen.

De FIA bracht namelijk voor het begin van het weekend een document naar buiten, waarin alle upgrades die Red Bull mee heeft genomen naar Boedapest in beeld kwamen. Het zijn er nogal wat, met de sidepods en motorkap als grootste upgrades. Eerder stelde Verstappen al dat het werken van deze upgrades cruciaal is. In gesprek met Viaplay zegt de Nederlander dat hij vooral bezig is met de auto optimaal af te stellen. "Ik denk er eigenlijk niet zo veel over na. We proberen wat meer performance te vinden in de auto. Hopelijk werken die [de upgrades] heel goed."

Spannend duel in voorhoede 'goed voor F1' volgens Verstappen

Dat de dominantie van Verstappen en Red Bull uit 2022 en 2023 voorbij is, is wel duidelijk. Naast McLaren en Ferrari is nu ook Mercedes races gaan winnen en worden de Zilverpijlen weer als serieuze concurrent gezien. "Dat is op zich mooi voor de Formule 1, natuurlijk. De laatste wedstrijden zijn voor ons natuurlijk wel lastig geweest op pure performance."

Verstappen over RB20 en kampioenschappen

Verstappen heeft een grote voorsprong bij de coureurs, terwijl Red Bull ook een grote voorsprong heeft bij de constructeurs. Ondanks deze voorsprong is de Nederlander nog niet zo zeker van zijn zaak, zeker omdat Mercedes en McLaren de snellere auto hebben. "Als je het kampioenschap wilt winnen, moet je niet van de snelste auto uitgaan. Op dit moment hebben we dat niet, dus er zal nog wel wat moeten gebeuren om dat over de streep te trekken."

