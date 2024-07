Het kan in een Formule 1-cockpit behoorlijk heet worden, zeker als de buitentemperatuur tot zomerse hoogten stijgt. Daarom werkt de FIA aan een airconditioning, die kan worden ingebouwd in Formule 1-auto's tijdens warme races, wanneer de kans dreigt dat coureurs onwel worden. Het verkoelende briesje moet de coureurs dan overeind gaan houden. Het systeem wordt getest tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort dit jaar.

Wie had dat gedacht: een aircosysteem in een Formule 1-auto? Toch gaat het binnen afzienbare tijd gebeuren. De FIA werkt al enige tijd aan een concept om coureurs tijdens extreme omstandigheden koel te houden. Aanleiding van dit idee is de Grand Prix van Qatar van vorig jaar, waarbij meerdere coureurs onwel werden. Sindsdien is de FIA hard aan het werk gegaan om ideeën uit te werken om de coureurs tegen oververhitting te beschermen. Eén van deze ideeën is een koelingsgat op de neus van de auto, waarbij de opgevangen lucht door de cockpit wordt geblazen, maar een ander idee is het installeren van een versimpeld airconditioningssysteem. De FIA gaat hiermee testen tijdens het raceweekend op Zandvoort eind augustus.

Aircosysteem F1-auto's wordt getest tijdens Dutch GP

Tijdens de Grand Prix van Nederland zal er voor het eerst getest gaan worden met een airco-systeem op één van de deelnemende Formule 1-auto's. Welke coureur het voorrecht krijgt om met een verkoelend briesje te mogen rijden, is nog niet bekend, want de FIA zal willekeurig iemand aanwijzen. Het aircosysteem wordt niet zo geavanceerd als in straatauto's, maar moet meer gezien worden als een uitgeklede variant, waarbij er gewerkt wordt met ventilatoren die geplaatst zijn in de zijkanten van het bodywork van de cockpit. Mocht de test in Zandvoort succesvol zijn, dan overweegt de FIA het onderdeel verplicht te stellen voor alle teams wanneer de noodzaak aanwezig is. De autosportbond bepaalt dan tijdens welke raceweekenden de airco wordt ingezet.

FIA bevestigt test aircosysteem op Zandvoort

In een statement van de FIA dat Motorsport.com exclusief heeft ontvangen verklaart de FIA het volgende over dit systeem: "Het technisch reglement biedt de mogelijkheid om een opening op de neus aan te brengen voor koeling en de teams zijn aangemoedigd om dit te doen. We zijn samen intensief op zoek gegaan naar andere mogelijkheden voor een actief koelsysteem dat op de F1-auto's wordt gezet in het geval van extreme omstandigheden. De eerste tests op de baan staan gepland voor Zandvoort en de races daarna. Mocht dit een succesvolle test worden, dan kan de FIA de teams opleggen om het systeem te gebruiken indien er een hittewaarschuwing is ingesteld."

