Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft meer duidelijkheid gegeven over de upgrades die Red Bull Racing heeft meegenomen en of Sergio Pérez nu dezelfde auto heeft als Max Verstappen.

Verstappen eindigde twee keer op de tweede plaats en was, in tegenstelling tot de afgelopen raceweekenden, niet klagend over de boardradio te horen. Het team nam veel upgrades mee naar Hongarije, waarover Verstappen zei dat het upgrades zijn die cruciaal zijn voor het seizoen van Red Bull. In gesprek met Motorsport.com zegt Marko dat Red Bull al een conclusie in huis heeft over de upgrades. "De conclusie is dat de updates werken. Die [de long runs] waren competitief, dus we hebben alle vertrouwen voor dit weekend."

Kleine verschillen auto Verstappen en Pérez

Er waren wat geruchten dat Verstappen voorkeur zou krijgen wat betreft de upgrades ten opzichte van Sergio Pérez, maar volgens Marko is dit maar deels waar. Het merendeel van de upgrades die Verstappen op zijn auto heeft zitten, zitten ook op de auto van de Mexicaan. "Checo heeft eigenlijk dezelfde upgrade, op één onderdeel na. Alleen valt dat gedeelte net het meeste op."

Pérez heeft veel van de upgrades Red Bull ook tot zijn beschikking

Er was wat verwarring over of allebei de auto's de upgrades hadden, maar volgens Marko is dit dus niet het geval. Wel heeft de Mexicaan bijna alle onderdelen die Verstappen ook heeft, behalve de twee upgrades die dus het meest opvallen: de sidepods en de motorkap. "Daardoor denken mensen dat Checo de upgrades niet heeft, maar hij heeft het overgrote gedeelte wel. Het verschil in performance tussen beide auto's is slechts marginaal." Pérez eindigde op P11 en P4 tijdens de eerste twee vrije trainingen in Hongarije.

