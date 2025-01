Toto Wolff is nog steeds van mening dat er tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 fouten zijn gemaakt waardoor niet Lewis Hamilton maar Max Verstappen wereldkampioen werd. De Oostenrijker heeft nu echter iets onthuld over het gedrag vanuit Red Bull na de controversiële slotrace van dat jaar.

In de podcast Armchair Expert with Dax Shepard gaat Wolff nogmaals in op Abu Dhabi 2021. Volgens de Oostenrijker was het eerlijk geweest als allebei de coureurs, Verstappen en Hamilton, de titel dat jaar hadden gewonnen. "Beide coureurs verdienden het om wereldkampioen te worden. Ze hadden beide wereldkampioen moeten zijn. Lewis was de sterkere coureur in de tweede helft, Max tijdens de eerste helft. Beide auto’s hadden een trofee moeten krijgen. Maar die dag werd de race beslist en het viel de andere kant op."

Wolff baalt van gedrag Horner en Red Bull na Abu Dhabi 2021

Wolff is nog steeds van mening dat Michael Masi, de wedstrijdleider van toen, niet juist heeft gehandeld door alleen de auto's tussen Verstappen en Hamilton er achter de safety car tussenuit te halen. Na de race vierde Red Bull gewoon feest, maar volgens Wolff had het Red Bull gesierd als ook zij hadden erkent dat ze de titel niet op een eerlijke manier hadden gewonnen. "Er was geen enkel woord van Christian [Horner] of de rest van het team waarmee ze dat erkenden. Ze vonden dat ze er recht op hadden. Wij zouden het wel hebben gezegd."

