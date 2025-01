Kelly Piquet en Max Verstappen zijn in de maand december veel bij elkaar geweest. Zo ook tijdens de jaarwisseling, waarbij het duo met elkaar het jaar 2024 afsloot en begon aan het jaar 2025.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds het einde van 2020 al bij elkaar. Sindsdien heeft Verstappen vier kampioenschappen in F1 gewonnen en zijn de twee steeds meer naar elkaar toegegroeid. Zoveel zelfs, dat ze eind 2024 bekend hebben gemaakt dat ze hun eerste kindje samen verwachten. Penelope, die voor Verstappen inmiddels ook als een kind van zichzelf zal voelen, stamt uit de relatie die Kelly Piquet had met een andere coureur: Daniil Kvyat. Het trio is inmiddels erg populair, zowel binnen als buiten de paddock.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner maakt zich zorgen: 'Verstappen maskeerde lang deze problemen van Red Bull'

Kelly Piquet en Verstappen beginnen samen aan het nieuwe jaar

We hebben vanuit zowel Kelly Piquet als Verstappen al genoeg foto's gezien van de wintersportvakantie van het trio en de manier waarop ze Kerstmis dit jaar samen hebben gevierd, maar op oudjaarsavond kwam er niet veel meer online dan een foto van veel vuurwerk op de Instagram Story van Kelly Piquet. Yara Akkari, een bekende van Kelly Piquet, gooide op zijn story echter wat foto's van Verstappen en Kelly Piquet op zijn socials. Hierop is Verstappen in een pak te zien, voor de mensen die hem veel volgen een bekend pak waar hij ook al gebruik van maakte tijdens de awards van de FIA in december. Het levert dan ook reacties op van fans, vooral over het desbetreffende pak van Verstappen.

max is reunited with his beloved suit again as well 😭



[📸 yaraakkari] pic.twitter.com/h1akc6fcNb — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 1, 2025

Gerelateerd