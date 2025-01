Red Bull Racing heeft een groter probleem dan de buitenwereld denkt. Dat stelt Christian Horner, teambaas van Red Bull, die denkt dat het vooral door Max Verstappen komt dat het grootste probleem van het team niet fataal bleek in 2024 en pas afgelopen seizoen boven water kwam.

In gesprek met Motorsport.com stelt Horner dat de problemen bij Red Bull voor de buitenwereld nu duidelijker in beeld zijn gekomen, omdat de mindere prestaties nu ook op beginnen te vallen. Toch begon het volgens Horner al in 2023. "Ik denk dat het nu alleen meer opvalt. Ik denk dat we vorig jaar [2023] al de nodige signalen hadden en dit jaar is valt het meer op. Het probleem was dat we 22 van de 23 races wisten te wissen. Dat maskeerde veel van de problemen."

Waar komen de problemen van Red Bull vandaan?

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelde al dat er een correlatieprobleem is tussen wat er in de simulatie te zien is en wat de werkelijkheid op de baan laat zien. Horner stelt dat dit een probleem is, maar hoe en waarom weet ook Red Bull nog niet. "Het is iets waar we naar kijken en we moeten het begrijpen. Er zijn zoveel theorieën. Hebben wij wat veranderd? Zijn we tegen de limiet van onze tools aan gelopen? Alle kleine veranderingen maken nu in het echt een groot verschil. Er zijn heel veel verschillende aspecten en we zijn daar nog altijd mee aan het werk." Toch ziet Horner wel iets positiefs richting 2025. "Het is bemoedigend om te zien dat de resultaten uit de windtunnel en de CFD en de simulator beter met elkaar overeenkomen." Toch zegt dit dus niet alles, aangezien de correlatieproblemen in 2024 groot waren.

'Verstappen speelde sleutelrol'

Horner geeft ook toe dat de problemen bij Red Bull groter zijn dan ze lijken en dat het vooral dankzij Verstappen is dat de schade nog beperkt bleef. "De stopwatch liegt niet en de belangrijkste sensor [voor de ontwikkeling] is de coureur. Daar heeft Max een sleutelrol in gespeeld. Ik denk dat dat was toen we de races moeilijker gingen winnen. We brachten een update mee naar Imola en die maakte het karakter van de auto nog lastiger. De performance window werd daar nog kleiner. Ik denk dat onze performance curve te steil werd, waardoor het onoverkomelijk was dat de auto lastiger te besturen zou worden."

