Dit zijn de grootste veranderingen voor het Formule 1-seizoen van 2025

De kerstdagen en oud en nieuw liggen achter ons en het is dan eindelijk 2025 geworden. We zijn nog twee maanden verwijderd van de testdagen en de seizoensopener in Australië, maar GPFans blikt alvast vooruit op de grootste veranderingen in de Formule 1 voor aankomend seizoen.

Net als vorig jaar zullen de testdagen gehouden worden op het Bahrain International Circuit, maar Bahrein zal niet de eerste Grand Prix organiseren. Samen met Saoedi-Arabië is het verplaatst vanwege de ramadan. Het Albert Park Circuit in Melbourne krijgt voor het eerst sinds 2019 de eer om het F1-seizoen te beginnen, op 16 maart. China komt voor Japan en daarna reist de koningsklasse pas af naar Bahrein en Saoedi-Arabië. De races in Canada en Spanje evenals Hongarije en België zijn ook van plek gewisseld. Er worden opnieuw zes sprintraces gehouden in 2025. Spa-Francorchamps neemt een sprintweekend over van de Red Bull Ring. De andere vijf verkorte wedstrijden blijven op Shanghai, Miami, Circuit of the Americas, Interlagos en Lusail.

Nieuwe line-ups

De grid komt er dit jaar heel anders uit te zien. Aston Martin, met Fernando Alonso en Lance Stroll, en McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, zijn de enige twee teams die in 2025 dezelfde rijdersbezetting zullen hebben als in 2024.

Het zogeheten 'silly season' begon met de aankondiging dat Lewis Hamilton zou vertrekken bij Mercedes. Ferrari bood hem namelijk een meerjarig contract aan als teamgenoot van Charles Leclerc.

Dat betekende dat Carlos Sainz weg moest bij de Scuderia. Hij zette vervolgens zijn handtekening bij Williams waar hij het stoeltje inneemt dat afgelopen seizoen werd bezet door Logan Sargeant en Franco Colapinto. Alexander Albon krijgt dus alweer een nieuwe ploegmaat.

Mercedes moest ondertussen opzoek naar een opvolger voor de zevenvoudig wereldkampioen. De keuze viel op hun 18-jarige juniorrijder Andrea Kimi Antonelli. George Russell is de nummer één geworden binnen het team van Mercedes.

Red Bull Racing besloot vorige maand om Sergio Pérez de laan uit te sturen en Liam Lawson de promotie te geven naast Max Verstappen. Yuki Tsunoda blijft bij zusterteam VCARB en wordt vergezeld door debutant Isack Hadjar.

Esteban Ocon en Alpine konden niet langer met elkaar overweg en de Fransman is naar Haas verhuisd. Jack Doohan wordt de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly en mocht in Abu Dhabi al even proeven van de Formule 1.

Ollie Bearman zal Ocon vergezellen bij Haas. De Amerikaanse renstal zag Nico Hülkenberg vertrekken en wilde het contract van Kevin Magnussen niet verlengen. Magnussen zal voor BMW uitkomen in IMSA en het FIA World Endurance Championship.

Hülkenberg blijft wel in de Formule 1, maar vervolgt zijn carrière bij Kick Sauber ter voorbereiding op de transitie naar Audi. Er zal nog een rookie in de koningsklasse terechtkomen, want de Zwitserse renstal heeft FIA Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto aangenomen.

Nieuwe regels

De auto's van 2025 zullen qua reglementen bijna gelijk zijn aan die van 2024. Het minimumgewicht gaat automatisch omhoog van 798 naar 800 kilogram. Dat komt omdat het minimumgewicht van de coureur namelijk stijgt van 80 naar 82 kilogram, met de gezondheid van de coureurs in gedachten.

Er wordt een nieuw koelsysteem geïntroduceerd, tevens voor de gezondheid van de coureurs. Als er temperaturen van 30,5°C worden verwacht, dan moeten de teams een koelsysteem monteren bij de coureurs. Het minimumgewicht van de auto's zal dan 805 kilogram zijn. Lees hier hoe het koelsysteem werkt.

De enige andere verandering aan de auto's van 2025 is dat het gat van de DRS in de achtervleugel van 10 tot 15 millimeter naar 9,4 tot 13 millimeter gaat.

Het puntensysteem zal een kleine wijziging ondergaan. Nog steeds krijgt de top tien in de Grand Prix punten volgens het systeem 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Maar de bonuspunt voor de snelste ronde is uit het reglement geschrapt. Dit komt als reactie op Daniel Ricciardo die als coureur van het Red Bull-zusterteam het punt wegnam van Lando Norris in Singapore.

We zullen rookies, coureurs die twee of minder Grands Prix hebben verreden, twee keer zo vaak in actie zien in 2025 vergeleken met 2024. Iedere vaste coureur moet dit jaar niet één maar twee keer zijn zitje opgeven voor een rookie tijdens een vrije training. Dit betekent dat er per team dus vier sessies voor rookies zullen zijn.

Teams mogen weer tests (de zogeheten TPC) uitvoeren met auto's die twee jaar of ouder zijn, dus vanaf 2025 mag het met auto's van 2023, maar er is een limiet gekomen van maximaal 20 testdagen. Daarnaast mogen de 20 coureurs die dit jaar op de grid staan, ieder maximaal 1000 kilometer doen, verspreid over minimaal 4 dagen.

