De FIA zal volgend jaar een nieuw koelsysteem introduceren voor de Formule 1. Chillout Motorsports heeft deze ontwikkeld en komt met tekst en uitleg over hoe het systeem precies werkt.

Het koelsysteem is een reactie op de afgrijselijke weersomstandigheden in Qatar in 2023, waar temperaturen van 40°C werden bereikt. Logan Sargeant had al koortsachtige symptomen en wist de finishvlag op het Lusail International Circuit niet te bereiken. Hij moest door de crew van Williams uit de auto worden geholpen. Esteban Ocon had tijdens de eerste stint in zijn helm overgegeven door de hitte. Max Verstappen en Oscar Piastri waren compleet uitgeput en moesten liggen in de cooldown room om bij te komen. Lance Stroll was uit zijn Aston Martin gekropen en strompelde naar een ambulance toe. Alexander Albon werd naar het medisch centrum gestuurd vanwege acute oververhitting. Daar waren uiteindelijk meerdere coureurs flauwgevallen.

48 meter aan buisjes

Het koelsysteem bestaat uit twee elementen: een kastje met daarin een microcompressor, verdamper en condensing unit, die op de auto gemonteerd wordt. Deze houdt de vloeistof koel. Daarnaast zal de coureur een speciaal vuurbestendig shirt dragen die in verbinding staat met het kastje. Over het shirt lopen allerlei buisjes met een totale lengte van ongeveer 48 meter. Deze gaat om de borst en de rug van de coureur heen. Door die buisjes zal de koude vloeistof gaan om zo de coureur en de cockpit koel te houden.

"Voordat ze ons contacteerden, waren we al bezig met een versie die goedgekeurd zou kunnen worden door de FIA", vertelde Chillout Motorsports-oprichter Charles Kline in een interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com. "We waren er al drie jaar mee aan de slag. Het is een ontzettend uitdagend project, omdat de regels van de FIA erg streng zijn als het gaat om brandveiligheid. Ons doel was echter niet alleen maar om een FIA-goedgekeurd product te maken, maar ook om het zeer functioneel en licht te maken."

