De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft zichzelf een bonus van bijna twee miljoen euro kunnen geven voor het Formule 1-seizoen van 2025. Het inschrijfgeld is namelijk om verschillende redenen toegenomen.

McLaren schreef het constructeurskampioenschap voor het eerst sinds 1998 op haar naam, mede dankzij vier overwinningen van Lando Norris en twee van Oscar Piastri. Beide coureurs hadden nooit eerder een Grand Prix-zege gescoord voor afgelopen seizoen. Ferrari had na de finale in Abu Dhabi slechts 14 puntjes minder dan het team uit Woking, maar de Scuderia kan toch tevreden terugblikken op 2024 na drie overwinningen van Charles Leclerc en twee van Carlos Sainz. Red Bull Racing kon de wereldtitel niet met succes verdedigen, ondanks dat Max Verstappen wel kampioen werd onder de coureurs. Sergio Pérez scoorde namelijk weinig punten. Mercedes moest genoegen nemen met de vierde plaats. Aston Martin eindigde opnieuw vijfde in niemandsland. Alpine versloeg Haas voor de zesde positie in de puntenstand door een indrukwekkend dubbelpodium in Brazilië. VCARB streed lange tijd mee om P6, maar uiteindelijk werd het P8 voor het Red Bull-zusterteam. Williams scoorde iets minder punten en werd negende voor hekkensluiters Kick Sauber. Zhou Guanyu kwam één keer in de top tien terecht, toen hij een geweldige race reed in Qatar.

Overzicht van inschrijfgeld

Afhankelijk van hoe goed een constructeur het doet in de puntenstand, moet deze een bepaald bedrag betalen om zich voor het volgende seizoen in te schrijven. Dat geld gaat naar de FIA, de organisatie achter de Formule 1.

Het basisbedrag voor 2024 was $657.837. Daar kwam nog per punt $6.575 bij voor de nummers twee tot en met tien in het kampioenschap, terwijl de wereldkampioenen (in 2023 was dit Red Bull) per punt $7.893 kwijtraakten.

Het basisbedrag is voor 2025 omhooggegaan naar $680.203. De 'verliezende' teams zien ook het bedrag per punt stijgen naar $6,799. McLaren moet per punt $8,161 betalen.

De prijzen zijn om twee redenen hoger dan vorig seizoen: er is rekening gehouden met inflatie, waardoor het basisbedrag en het bedrag per punt ieder met 3,4% zijn gestegen. Tevens waren er meer kampioenschapspunten te verdienen, aangezien er twee Grands Prix meer zijn verreden. In 2023 waren het er 22 en dit jaar 24. Het resultaat is dat de FIA daardoor een bonus krijgt van $1.914.463, wat omgerekend €1.839.742 is.

Team Inschrijfgeld

voor 2024 Inschrijfgeld

voor 2025 Verschil McLaren $2.643.487 $6.115.429 + $3.471.942 Ferrari $3.327.287 $5.113.151 + $1.785.864 Red Bull Racing $7.445.817 $4.684.814 - $2.761.003 Mercedes $3.347.012 $3.862.135 + $515.123 Aston Martin $2.498.837 $1.319.309 - $1.179.528 Alpine $1.446.837 $1.122.138 - $324.699 Haas $736.737 $1.074.545 + $337.808 VCARB $822.212 $992.957 + $170.745 Williams $841.937 $795.786 - $46.151 Kick Sauber $763.037 $707.399 - $55.638 Totaal voor FIA $23.873.200 $25.787.663 + $1.914.463

