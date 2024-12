Dit zijn de reservecoureurs van de tien teams voor het F1-seizoen 2025

Het Formule 1-seizoen 2025 gaat op 16 maart beginnen met de Grand Prix van Australië, waardoor de teams langzaam maar zeker ook hun reservecoureurs voor komend seizoen onthullen. Een overzicht van alle reservecoureurs voor het seizoen 2025.

De reservecoureurs zijn in F1 meer dan alleen maar de vervangers van de twee vaste coureurs mochten ze vanwege ziekte, fysieke klachten of persoonlijke omstandigheden niet in actie kunnen komen. De meeste coureurs rijden zelf ook nog in F2 of een andere raceklasse en doen achter de schermen veel simulatiewerk. Daarnaast krijgen ze, volgens de regels, twee keer gedurende het seizoen de kans om tijdens de eerste vrije training kilometers te maken en komen ze daarnaast ook in actie tijdens verschillende testdagen.

Red Bull Racing heeft natuurlijk Max Verstappen en Liam Lawson voor het seizoen 2025 in de auto zitten als vaste coureur, maar kan vervolgens uit veel coureurs kiezen als reservecoureur. Isack Hadjar leek dit te gaan worden, maar nu hij een stoeltje heeft in F1 lijkt Red Bull op zoek te moeten naar een reservecoureur. Ayumu Iwasa lijkt de meest logische kandidaat te zijn. Daarnaast is er ook nog Arvid Lindblad, in 2025 actief in F2 en volgens de geruchten iemand die klaar wordt gemaakt voor een stoeltje bij het zusterteam van Red Bull voor het seizoen 2026 als Yuki Tsunoda eventueel vertrekt. Officieel is er echter nog geen reservecoureur bij Red Bull Racing.

Bij Mercedes zullen Andrea Kimi Antonelli en George Russell vaste stoeltje hebben in 2025. Mick Schumacher was de afgelopen jaren reservecoureur, maar hier komt in 2025 een einde aan. Frederik Vesti is natuurlijk al een reservecoureur, maar ook Valtteri Bottas is nu overgekomen van Kick Sauber om deze rol tevens op zich te nemen. De kans lijkt toch groot dat Bottas de eerste keuze zou zijn, mocht het nodig zijn om in te moeten vallen.

Bij Ferrari zal Antonio Giovinazzi de reservecoureur zijn achter vaste coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. In de afgelopen jaren was Oliver Bearman een gegadigde en viel hij ook in tijdens het seizoen 2024, maar de getalenteerde Brit heeft nu een stoeltje bij Haas. Giovinazzi is dus nu de reservecoureur.

Pato O'Ward, ook wel bekend van IndyCar, had tijdens het seizoen 2024 de rol van reservecoureur in handen. Dit gaat ook in 2025 het geval zijn. Hij zal Lando Norris en Oscar Piastri, de komende jaren vaste coureurs bij McLaren, daar waar nodig ondersteunen en vervangen. Ook Ryo Hirakawa is aangekondigd als reservecoureur en tevens 'testcoureur'.

Alpine

Pierre Gasly en Jack Doohan zullen de vaste coureurs zijn van Alpine in 2025, waardoor Doohan ook een vervanger nodig heeft als testcoureur. Daarvoor heeft Alpine Paul Aron, voormalig talent van Mercedes, aangenomen. Hij zal deze rol in 2025 op zich gaan nemen en zich op de achtergrond tevens mogelijk door gaan ontwikkelen.

Aston Martin

Bij Aston Martin zijn Fernando Alonso en Lance Stroll ook in 2025 weer de vaste coureurs, maar daarachter veranderd er ook niet veel. Felipe Drugovich, die vorig jaar ook al reservecoureur van het team was, zal in 2025 dezelfde rol gaan vervullen. Stoffel Vandoorne zal dit tevens gaan doen.

Williams heeft met Carlos Sainz en Alex Albon een andere line-up als vorig jaar, waarmee het gaat proberen aansluiting te vinden met de vijf topteams van de koningsklasse. De reservecoureur van het historische team gaat dezelfde zijn als in 2024: Franco Colapinto, die onverwacht in 2024 al wat raceweekenden in F1 mee mocht rijden.

Visa Cash App RB

Bij Visa Cash App RB hebben ze Isack Hadjar en Yuki Tsunoda als vaste coureurs voor het seizoen 2025. De reservecoureur komen meestal uit de pool van Red Bull Racing, zo ook in 2025. Iwasa, die officieel van Red Bull Racing geen reservecoureur is, is dat van Visa Cash App RB wel. Hij zal dus invallen mocht er iets met Hadjar of Tsunoda gebeuren.

Kick Sauber

Kick Sauber gaat het seizoen 2025 in met een compleet nieuwe line-up. Gabriel Bortoleto zal samen met Nico Hulkenberg de vaste stoeltjes in gaan vullen. Sauber moet nog een reservecoureur vinden. Wie dit gaat worden, is net zoals bij Red Bull nog niet helemaal duidelijk. Zowel Giovinazzi als Theo Pourchaire waren dit in het verleden, maar zijn geen onderdeel meer van Sauber.

Haas

Tot slot Haas, dat met een gloednieuwe line-up aan 2025 gaat beginnen. Bearman, vorig jaar nog reservecoureur, gaat samen met nieuwe aanwinst Esteban Ocon de kleuren van Haas vertegenwoordigen. Pietro Fittipaldi zal de rol van reservecoureur gaan vervullen, zoals dit in 2024 ook het geval was.

