Viaplay blijft voorlopig nog de uitzendrechten behouden van de Formule 1 in Nederland. Er is echter een nieuwe 'exclusieve' deal. Is F1 TV dan nog beschikbaar hier? De koningsklasse geeft een update.

Na het F1-seizoen van 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap op zijn naam schreef, nam het in Stockholm gevestigde bedrijf de uitzendrechten in ons landje over van Ziggo Sport. Viaplay was gloednieuw op de Nederlandse markt. Olav Mol, die al commentaar gaf vanaf 1992, werd vervangen door Nelson Valkenburg. Het ging eerst om een driejarig contract en dus werd er voor 2025 opnieuw om de uitzendrechten gestreden. Na een biedingsrace met Canal+ en Ziggo Sport werd in april 2024 een nieuwe deal aangekondigd. De Formule 1 zal tot en met in ieder geval 2029 op de streamingsdienst te zien zijn.

Exclusieve deal toch niet zo exclusief

Viaplay heeft voor aankomend seizoen presentator Rob Kamphues weggekaapt bij Ziggo Sport. De laatstgenoemde, evenals de NOS, is de rechten om F1-beelden te laten zien kwijt en dus zou Viaplay de exclusieve rechtenhouder zijn, zo omschreef de streamingsdienst het zelf. Samenvattingen worden dus niet meer op de NOS en Ziggo Sport uitgezonden. Wel liet Ziggo aan GPFans weten dat het populaire Race Café nog steeds door zal gaan met een nieuwe presentator.

Echt 'exclusief' is de deal met Viaplay echter niet en dat is goed nieuws voor degenen die geen abonnement hebben of willen bij Viaplay. F1 TV blijft namelijk gewoon beschikbaar in Nederland, zo heeft de Formule 1 laten weten tijdens deze winterstop. Het wereldkampioenschap blijft voorlopig dus op twee officiële kanalen te zien. Het is niet nodig om een Viaplay-abonnement aan te schaffen om gebruik te maken van F1 TV en F1 TV blijft bij de prijs inbegrepen binnen het Viaplay-abonnement. Of er een prijsverhoging zit aan te komen voor aankomend seizoen, is nog niet bekend.

Buiten Nederland zijn een aantal deals gesloten die wél exclusief zijn. Zo is F1 TV niet beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vanwege afspraken die Sky Sports heeft gemaakt met de Formule 1. In Frankrijk is F1 TV alleen beschikbaar als je ook een abonnement hebt bij Canal+.

