Het is 1 januari 2025 en dat betekent dat de ontwikkeling van de F1-auto's van 2026 officieel van start mag gaan. De huidige teams zullen een cruciale balans moeten vinden, terwijl een compleet nieuwe renstal mogelijk een groot voordeel heeft.

Volgend jaar staat in het teken van de intrede van een pakket aan nieuwe technische reglementen in de Formule 1. Niet alleen de power units gaan op de schop, maar ook de aerodynamische onderdelen en de chassis. De voor- en achtervleugel worden actief en kunnen dus in een andere stand staan op het rechte stuk dan door de bochten. De voorvleugel wordt smaller en het groundeffect zal afnemen door een vloer die slechts gedeeltelijk vlak zal zijn. Het minimumgewicht gaat naar beneden richting de 768 kilogram. De teams en de FIA besloten in december 2023 dat er vóór 1 januari 2025 geen windtunneltests gehouden mocht worden met onderdelen voor de auto van 2026. Numerieke stromingsleer, beter bekend als Computational Fluid Dynamics (CFD), mocht tevens niet toegepast worden. Het verbod, dat was beschreven in artikel 3.c van bijlage 7 van het sportief reglement, is nu dus opgeheven.

Voordeel voor Cadillac?

Een team dat zich niet heeft hoeven houden aan bovenstaand verbod, is Cadillac. Het zal in 2026 debuteren met een Ferrari-power unit, voordat General Motors als motorleverancier instapt in 2028 of 2029. Andretti Global en Michael Andretti probeerden al meer dan een jaar lang in de Formule 1 te komen met goedkeuring van Liberty Media en de Formula One Group, nadat ze al wel groen licht hadden gekregen van de FIA, maar die goedkeuring kwam pas eind november 2024 toen Cadillac de inschrijving had overgenomen. Ondanks de onzekerheid bleef Andretti, onder andere dankzij financiële hulp van Gainbridge, geld pompen in het F1-project. Omdat Andretti, en later dus Cadillac, nooit een officiële deelnemer in de koningsklasse is geweest tot anderhalve maand terug, konden zij wel gewoon aan de auto van 2026 werken.

Herhaling 2009 in 2026?

Iets waar de topteams vooral over na moeten denken aankomend seizoen is kiezen tussen de auto van 2025 upgraden of werken aan de auto van 2026. Hier moeten onder andere Red Bull Racing, Ferrari en wereldkampioenen McLaren een balans in gaan vinden. We zouden een herhaling van het seizoen van 2009 kunnen zien. McLaren en Ferrari waren, met Lewis Hamilton en Felipe Massa respectievelijk, vol aan het strijden om beide titels van 2008 en aangezien elke milliseconde leek te tellen, leidde het de aandacht weg bij de auto van 2009. Beide constructeurs zouden vervolgens niet mee kunnen doen in het gevecht om de kampioenschappen het jaar daarop, al won Hamilton nog wel in Hongarije en Singapore, en reed Kimi Räikkönen naar de zege op Spa-Francorchamps. Brawn GP (toen nog Honda) en Red Bull hadden 2008 allang laten varen en waren daarom in 2009 wél competitief.

