Cadillac F1 zal in 2026 toetreden tot de Formule 1, en volgens adviseur Mario Andretti heeft het team al veel coureurs op het oog. Andretti weet dat het toekomstige fabrieksteam tenminste één Amerikaan wil hebben als coureur, en welke Amerikaan dat hoogstwaarschijnlijk zal worden liet de wereldkampioen ook al meteen weten.

De eerste twee seizoenen van haar bestaan zal Cadillac, net als het andere Amerikaanse team Haas, over een Ferrari-motor beschikken. Vanaf 2028 heeft General Motors beloofd om zelf een motor te ontwikkelen, en zo een fabrieksteam te maken van Cadillac. Het is overigens de eerste keer dat GM actief gaat zijn in de koningsklasse. De autogigant heeft een rijke geschiedenis in racen, maar heeft nooit de sprong gemaakt naar de Formule 1. Oorspronkelijk zou het gaan gebeuren als een partner van het Andretti-project, maar toen deze werd afgewezen door de FOM, nam het Amerikaanse bedrijf zelf het touw in handen, en werd al snel toegelaten tot de sport. Zo zal er voor het eerst sinds 2016 weer een elfde team zijn in de sport.

Één coureur bijna vast

Als het aankomt op coureurs, heeft Cadillac natuurlijk een enorm aantal beschikbare coureurs van wereldklasse om uit te kiezen. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Sergio Pérez, Zhou Guanyu, Franco Colapinto en Logan Sargeant verlieten de Formule 1 allemaal in 2024, en zullen oren hebben naar een terugkeer in 2026. Toch is er een denkwijze waar Cadillac zich aan wil houden, zo weet Andretti. "De focus is om vanaf het begin op zijn minst één Amerikaanse coureur te hebben," zegt de inmiddels 84-jarige Amerikaan tegenover persbureau DPA. "Maar het is ook logisch om een ervaren coureur naast deze Amerikaan te zetten. Dat zal waarschijnlijk Colton Herta zijn, maar je moet al je opties openhouden."

Opties openhouden

Herta is een naam die vanaf het begin van het Andretti-project al is verbonden aan het team. De 24-jarige coureur is in de IndyCar al actief voor Andretti, en werd in 2020 op 18-jarige leeftijd de jongste racewinnaar in de geschiedenis van de sport. Het huidige seizoen eindigde Herta op de tweede plaats achter Spanjaard Alex Palou, maar wordt momenteel gezien als het grootste Amerikaanse talent dat zou kunnen doorbreken in F1. Hij zal hoogstwaarschijnlijk één stoeltje vullen, maar wie worden er overwogen naast Herta? "Er worden veel coureurs overwogen en we houden alle opties open," antwoordt Andretti, wanneer er specifiek over Mick Schumacher wordt gevraagd. "Je weet nooit wat er gebeurt op het moment dat we de beslissing moeten nemen. Plots kan er iemand beschikbaar zijn aan wie je nooit gedacht zou hebben."

