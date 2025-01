Ferrari reageert op zorgen om aanpassing Hamilton

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft onderstreept dat de ploeg zich geen zorgen maakt over het aanpassen van Lewis Hamilton op zijn nieuwe werkomgeving, en hoeveel tijd hij moet doorbrengen in de simulator of op het testcircuit. Hamilton zal hoogstwaarschijnlijk de kans krijgen om de Ferrari van 2023 te testen op Fiorano in een TPC-dag met Pirelli, maar Vasseur ziet dit niet als iets cruciaals.

Het is 2025, dus Hamilton is nu officieel een Ferrari-coureur na het aflopen van zijn contract bij Mercedes. De Brit bracht twaalf jaar door in Brackley en won zes coureurstitels en acht constructeurskampioenschappen, hetgeen de samenwerking tussen de twee partijen de meest succesvolle in de geschiedenis van de Formule 1 maakt. Hamilton, die in januari 40 jaar oud wordt, bracht echter wel zijn hele carrière, inclusief zijn loopbaan vóór F1, door in Engeland, en zal moeten schakelen om zich aan te passen op de operatie in Maranello. Vasseur en Hamilton zijn echter wel oude kennissen. De twee werkten al samen in 2005, toen de piepjonge Engelsman kampioen werd van de Formule 3 Euro Series met Vasseur als teambaas.

Hij is niet de rookie van het jaar

TPC, Testing of Previous Cars, is een dag waar Pirelli samenwerkt met Formule 1-teams om te experimenteren, en om teams meer data te laten verzamelen in oudere auto's. Vasseur suggereerde dat dit het idee is, om Hamilton zo te laten wennen aan de Ferrari's van het ground effect tijdperk, maar deze test staat op losse schroeven, en is nog niet ingepland. Dit is echter geen punt bij Ferrari, of deze test wel of niet gebeurt. “Hij is niet de rookie van het jaar, daar maak ik me helemaal geen zorgen over”, zei Vasseur bij Motorsport.com over het potentiële afvallen van de testdagen in januari. “We weten dat we deze paar dagen veel procedures moeten assimileren, maar hij is ervaren genoeg om het te doen."

Geen zorgen over aanpassing

Hamilton heeft zich gedurende zijn carrière vaak uitgelaten over simulatoren, en dat hij zo goed als geen tijd doorbrengt op de machines. Veel liever zit hij in de auto op het circuit, maar volgens Vasseur zal de zevenvoudig kampioen er aan moeten geloven om zo alle processen van de Ferrari-auto te leren. "We hebben het voordeel dat we de simulator hebben en hij kan een racesimulatie en een kwalificatiesimulatie doen in de simulator en zich volledig voorbereiden op het stuur en alle bijzonderheden van de auto. Maar ik maak me hier geen zorgen over en het is niet de grootste uitdaging.”

