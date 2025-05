Voor het raceweekend in Monte Carlo werden de Formule 1-coureurs uitgenodigd voor een speciale screening van F1: The Movie. Lewis Hamilton heeft meegeholpen met de productie. De Ferrari-coureur laat weten dat er nog meer films van zijn productiehuis aan zitten te komen.

F1: The Movie komt pas op 25 juni uit, maar in aanloop naar de F1 Grand Prix van Monaco mochten de coureurs de film al bekijken tijdens een privévertoning. Achttien van de twintig coureurs kwamen opdagen. Max Verstappen was een van de afwezigen, omdat hij liever thuis wilde blijven. F1 is geschreven en geregisseerd door Joseph Kosinski, en geproduceerd in samenwerking met onder andere Hamilton. Het gaat over Sonny Hayes (gespeeld door Brad Pitt) die in de jaren 90 met pensioen gaat vanwege een zware crash. Na lang in andere kampioenschappen te hebben geracet, keert Hayes op aandringen van APXGP-teambaas Ruben Cervantes (gespeeld door Javier Bardem) terug naar de Formule 1 om Joshua 'Noah' Pierce (gespeeld door Damson Idris) te mentoren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton zat Verstappen in de weg en wijst naar onduidelijkheid

Reacties van de coureurs

"Aan het begin zie je alle verschillende logo's van alle verschillende producties en dan komt die van mij ook naar voren", begon Hamilton tegenover The Guardian. "Het is iets waar ik heel lang aan heb gewerkt, [productiehuis] Dawn Apollo, en het is fantastisch om dat dan te zien. Ik zat in het midden en ik was nerveus. Iedereen zag het hier voor het eerst. Het was geweldig om sommige van de reacties om me heen te zien - zeker van de coureurs. Ik vind het heel belangrijk wat de coureurs denken en ik wilde dat ze er positief over dachten."

OOK INTERESSANT: 'Sofía Vergara (52) voelt zich "in de steek gelaten" door ex Hamilton na bezoek aan Monaco'

Drie concepten schrijven

"Ik heb hun na afloop verteld dat hun eerlijke meningen welkom zijn", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar het geluid is geweldig en de beelden zijn ongelooflijk. Het is iets wat nooit eerder gedaan is, dus het is iets waar ik erg trots op ben. En we willen de komende jaren meer films produceren. Ik heb drie concepten die ik aan het schrijven ben. Ik ga ook nog samenwerken met een andere schrijver. Twee van de concepten zijn animatiefilms en daarnaast heb ik er nog een waar we al in de eerste fase van het script zitten, dus dat is spannend. Er zullen ook ooit documentaires komen evenals tv-series, maar het zullen voornamelijk films zijn. Ik hou van films."

Gerelateerd